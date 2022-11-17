Електричний чайник – зручний механізм нагрівання води

Звичайні чайники завжди будуть прив'язані до джерела нагріву, яким найчастіше є газ. Не завжди на конкретних об'єктах є відповідна газова інфраструктура, тож підігрівати воду потрібно альтернативними способами. Відмінним рішенням є покупка електричного чайника, за допомогою якого вдасться приготувати каву, чай чи будь-який напій.

Сучасні моделі відрізняються великим набором додаткових функцій та можливостей, вони мають захист та оригінальний зовнішній вигляд. Вибираючи електрочайник необхідно визначитися з об'ємом, конструкцією, кольором, наявністю додаткових функцій та характеристик. В інтернет-магазині «Фокстрот» є можливість придбати велику кількість варіантів з урахуванням своїх переваг та побажань.

Матеріал корпусу

Чи не ключовий параметр вибору. Виробники пропонують покупцям кілька рішень на вибір:

Пластик . Найдешевший і невибагливий у догляді варіант. Мінімальний ризик отримати опік, але вода у таких чайниках швидко остигає; Метал і нержавіюча сталь . Міцне та довговічне рішення, а матеріал не піддаватиметься корозії. Метал ніяк не впливає на смакові якості води, адже не входить із нею в реакцію. Корпус сильно нагрівається, тому потрібно бути обережним; Скло . Екологічно чистий матеріал, який згодом легко чистити від нальоту. Необхідно акуратно поводитись з такими моделями, тому що при випадковому падінні є ймовірність пошкоджень; Кераміка . Важкі та масивні моделі, що відрізняються тихою роботою та оригінальним зовнішнім виглядом. Матеріал тривалий час підтримує температуру води.

Кожен із варіантів чайника матиме певну вартість, тому слід оцінювати бюджет на покупку.

Підставка чайника

Будь-який електрочайник встановлюється на підставку, де є вбудований нагрівник. Контактні роз'єми забезпечують з'єднання ланцюга, після чого починається нагрівання води. Залежно від функціоналу та виконання чайника відключення від ланцюга здійснюється шляхом підняття чайника з підставки або за допомогою натискання кнопки на корпусі.

Де придбати електричний чайник?

Великий набір пристроїв з детальним описом та технічними характеристиками пропонує магазин «Фокстрот», де також є фотографії. Це спрощує аналіз та остаточний вибір з урахуванням своїх переваг. Будь-яка додаткова інформація буде доступна від менеджерів та консультантів магазину. На основі запитів клієнта вони зроблять вибірку та запропонують список найбільш підходящих варіантів.