Електричний кросовер Tesla Model Х вперше переміг суперкар Lamborghini, - ВІДЕО
Кросовер Ілона Маска був представлений в своїй топовій модифікації P100D.
На відео чітко видно, що більш умілий водій за кермом Tesla значно вдаліше стартував. Також видно, що Lamborghini істотно скоротив розрив в кінці дистанції, і перемога Tesla була мінінімальною (0,05 сек).
За дещо більш вдалого збігу обставин результат гонки міг би бути більш передбачуваним.
Однак, факт залишається фактом. Кросовер масою 2500 кг з двигунами сумарною потужністю 762 к.с. виявився швидше за легендарний спорткар, який важить 1900 кг і оснащений двигуном потужністю 750 к.с. І, до речі, вартість Tesla Model X P100D становить $165 тис проти $530 тис, які просять за Aventador SV.
Більше того, в цьому заїзді був встановлений новий світовий рекорд по швидкості на чверть милі для автомобілів категорії SUV.
Tesla Model X P100D тепер офіційно найшвидший кросовер планети, дистанція була пройдена за 11,41 сек.
Як втішний приз для фанатів бензинових суперкарів, в другій частині відео той же самий Aventador SV перемагає Tesla Model S.
Відео історичного заїзду можна подивитися тут (з 1:30):
Відео DragTimes
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