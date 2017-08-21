Електричний кросовер Tesla Model Х вперше переміг суперкар Lamborghini, - ВІДЕО

У мережу потрапило відео, на якому кросовер Tesla Model X впевнено перемагає в заїзді на чверть милі (402 м) легендарний гоночний спорткар Lamborghini Aventador SV.

Кросовер Ілона Маска був представлений в своїй топовій модифікації P100D.

На відео чітко видно, що більш умілий водій за кермом Tesla значно вдаліше стартував. Також видно, що Lamborghini істотно скоротив розрив в кінці дистанції, і перемога Tesla була мінінімальною (0,05 сек).

За дещо більш вдалого збігу обставин результат гонки міг би бути більш передбачуваним.

Однак, факт залишається фактом. Кросовер масою 2500 кг з двигунами сумарною потужністю 762 к.с. виявився швидше за легендарний спорткар, який важить 1900 кг і оснащений двигуном потужністю 750 к.с. І, до речі, вартість Tesla Model X P100D становить $165 тис проти $530 тис, які просять за Aventador SV.

Більше того, в цьому заїзді був встановлений новий світовий рекорд по швидкості на чверть милі для автомобілів категорії SUV.

Tesla Model X P100D тепер офіційно найшвидший кросовер планети, дистанція була пройдена за 11,41 сек.

Як втішний приз для фанатів бензинових суперкарів, в другій частині відео той же самий Aventador SV перемагає Tesla Model S.

Відео історичного заїзду можна подивитися тут (з 1:30):

Відео DragTimes