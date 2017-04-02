Електрики під час обстрілу Авдіївки не постраждали, – Жебрівський
Про це голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні електромонтажники разом із службовцями ДСНС знову виходили на місце пориву ЛЕП, щоб відновити електропостачання для Авдіївки. Було виявлено два пориви лінії електропередач. Монтажники обленерго підготувались до ремонту, але коли один із них піднявся на опору ЛЕП, російські наймити відкрили по ньому стрілянину. На щастя, монтажник не отримав поранень, але ремонтні роботи довелось припинити, й о 14.45 бригада вимушена була повернутися назад", – написав Жебрівський.
За його словами, завтра фахівці готуються знову вийти на ремонт ЛЕП.
Жебрівський висловив подяку Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ й особливо першому заступнику місії Александру Хугу, які "сьогодні спрацювали бездоганно".
Нагадаємо, в суботу, 4 лютого українські електрики не змогли відновити ремонтні роботи під Авдіївкою через обстріл бойовиками.
Загалом бойовики випустили по Авдіївці понад 7500 боєприпасів. За останні п'ять діб місто пережило 13 штурмів.
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