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Еліна Світоліна виграла турнір Dubai Tennis Championships

Спортсменка піднялася на 10 рядок у рейтингу WTA
Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла турнір Dubai Tennis Championships та стала десятою ракеткою світу.
Еліна Світоліна виграла турнір Dubai Tennis Championships Фото: btu.org.ua

У фінальному матчі, який пройшов у суботу, "перша ракетка" України обіграла у двох сетах Каролін Возняцькі з Данії (6-4, 6-2).

Профільне видання "Великий теніс України" зазначає, що Еліна Світоліна вперше стає чемпіонкою на чемпіонаті такої високої категорії. Раніше українці жодного разу не вдавалося дійти навіть до фіналу турніру Premier 5. Для Світоліної це також вже друга перемога над екс-лідером світового рейтингу Каролін Возняцькі.

"Зараз я дуже-дуже щаслива, переживаю велике полегшення і велике щастя. Грати з Возняцькі завжди важко, вона боєць. Думаю, це був хороший матч. Ці два сети, це було дуже важко", – зізналася Світоліна в інтерв'ю після фіналу.

Завдяки перемозі в Дубаї Світоліна підніметься на 10-й рядок у рейтингу WTA, оновивши і особистий, і національний рекорд у жіночому тенісі.

Нагадаємо, у півфіналі турніру українська тенісистка втретє поспіль та вп'яте за кар'єру перемогла екс-першу ракетку світу німкеню Анжелік Кербер.

У чвертьфіналі Еліна Світоліна без проблем обіграла американку Лорін Девіс.

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25 02 2017 21:52
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