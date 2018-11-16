Елітні автівки Курченка здаватимуть у прокат
Про це йдеться у повідомленні АРМА, оприлюдненому в п’ятницю, 16 листопада.
Зазначається, що 14 листопада представники Генеральної прокуратури (за остаточним рішенням суду –ред.) передали АРМА транспортні засоби представницького класу – Aston Martin Rapide та броньований BMW 760i.
Генпрокуратура зазначала, що вказані автомобілі, "були оформлені на підставних осіб, належать підозрюваному К".
Як пише "Українська правда", ці машини належать олігарху-втікачу Сергію Курченку.
В АРМА кажуть, що того ж дня (14 листопада) арештовані активи передали в управління ТОВ "Лакшері Транс", відібраному за результатами конкурсу.
"Відповідно до умов договору, компанія-управитель забезпечує збереження активу та надходження коштів до Державного бюджету України", – нагадують в АРМА.
Згідно даних із відкритих реєстрів, основним видом діяльності ТОВ "Лакшері Транс" є надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів.
В АРМА "Українській правді" підтвердили, що вказані авто будуть здавати в прокат.
"Зараз мають змінити реєстраційні документи. І будуть шукати орендарів", – сказав начальник управління Нацагентства з розшуку та менеджменту активів Віталій Різник
АРМА управляє активами, арештованими у корупційних кримінальних справах, поки суд не оголосить вирок. Агентство обирає управителя, який пропонує найвигідніші умови отримання прибутку від майна. Частина заробітку йде в державний бюджет.
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