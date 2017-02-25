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Теплові елктростанції вдвічі знизили споживання антрациту, - "Укренерго"(відео)

Енергосистема працює в сталому режимі
Після запровадження тимчасових надзвичайних заходів в енергосистемі України теплові електростанції знизили споживання антрациту більше ніж вдвічі.
Теплові елктростанції вдвічі знизили споживання антрациту, - "Укренерго"(відео) Фото: РИА Новости / Сергей Мальгавко

Про це йдеться у зверненні в. о. голови НЕК "Укренерго" Всеволода Ковальчука, оприлюдненому на сторінці компанії в Facebook.

Ковальчук наголосив, що енергосистема працює в сталому режимі.

"Завдяки тим заходам, які були вжиті на виконання рішень уряду, вдалося скоротити споживання дефіцитного антрацитового палива більш ніж вдвічі", - заявив він.

"Ми розраховували на 40% економії, коли робили наші попередні розрахунки. Фактично ми витрачаємо цього палива вдвічі менше, ніж витрачали б без введення надзвичайного стану", - повідомив голова компанії.

Ковальчук наголосив, що без урахування Луганської станції, яка працює в острівному режимі, інші електростанції, які працюють на вугіллі цієї групи спрацьовують в середньому всього 7-8 тисяч тонн вугілля на добу.

"Це дає нам можливість стверджувати, що ми гарантовано зможемо пройти осінньо-зимовий період до закінчення опалювального сезону без обмежень споживачів, без відключень, якщо не стануться якісь технологічні порушення", - підсумував він.

Нагадаємо, згідно з розпорядженням уряду №103, надзвичайний стан в енергетиці України набув чинності з 16 лютого.

Відзначимо, що на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.
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25 02 2017 14:15
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