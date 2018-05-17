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Елтон Джон проведе в Києві "день проти СНІДу"

У столиці відбудеться благодійна акція "День з Елтоном Джоном"
Наприкінці травня виконавець, громадський діяч і засновник благодійного фонду, спрямованого на боротьбу зі СНІДом, Елтон Джон відвідає Україну.
Елтон Джон проведе в Києві "день проти СНІДу" Фото: eltonjohn.com

Про це повідомляють у прес-службі Фонду Олени Пінчук, який є організатором заходу.

У понеділок, 28 травня, на Арт-заводі Платформа в Києві відбудеться благодійна акція "День з Елтоном Джоном", під час якої співак зустрінеться з українськими борцями зі СНІДом та поспілкується з ВІЛ-позитивними людьми.

Гості заходу зможуть відвідати фотовиставку, що покаже історію 11 років спільної діяльності Фонду Олени Пінчук та СНІД-Фонду Елтона Джона. Буде представлений міжнародний арт-проект, створений художником Ай Вей Веєм на прохання Елтона Джона.

Усі кошти від проданих квитків спрямують на реалізацію проекту зі створення інформаційно освітнього центру для молоді в Києві.

Всеукраїнська Мережа ЛЖВ представить інтерактивну програму, до якої увійде освітній лекторій, квести, лабіринт, тестування на ВІЛ тощо. Українські медійники та активісти читатимуть лекції, зокрема, про толерантність та недискримінацію, про сексуальну просвіту та біологію сексуальності.

Усім відвідувачам запропонують пройти онлайн-тестування, що визначає ризик можливого інфікування на ВІЛ. Також упродовж дня працюватиме безкоштовний пункт швидкого тестування на ВІЛ.

Нагадаємо, спричинене війною на Донбасі переміщення людей сприяло пришвидшенню поширення вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) в Україні.

ВІЛ є головною причиною смерті жінок віком від 30 до 49 років у світі.

У 2016 році від причин, пов'язаних з ВІЛ, у світі померло близько одного мільйона людей. І лише 70% із ВІЛ знають про свій позитивний статус.

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17 05 2018 21:19
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