Елтон Джон у Києві зустрівся з хлопчиком, якого не зміг усиновити дев'ять років тому
Вони побачилися публічно в Києві через 9 років під час фестивалю КуражБазар, що відбувається в артцентрі Платформа, повідомляє "УМ".
"Хлопчик, який був змушений виїхати із рідної Макіївки в результаті російської агресії, приїхав на зустріч із Елтоном Джоном за сприяння фонду "АнтиСНІД" Олени Пінчук. Лев прийшов до співака разом з батьком і залюбки позував на фоні старих світлин, зроблених під час відвідин Елтоном Джоном дитячого будинку в Макіївці у 2009 році, коли він вперше зустрів маленького Агеєєва", – йдеться в повідомленні.
У 2009 році Елтон Джон відвідав притулок у Макіївці, де звернув увагу на 14-місячного ВІЛ-інфікованого хлопчика. Співак та його партнер Девід Ферніш захотіли усиновити дитину, але їм відмовили, бо в Україні не визнають одностатеві шлюби, тому чоловіки в цьому випадку вважалися одинаками.
Фото: umoloda.kiev.ua
У 2014 році стало відомо, що з початком війни саме Елтон Джон допоміг хлопчику та його брату Артему разом із бабусею переїхати до Львова із окупованої Макіївки, що під Донецьком.
Фото: umoloda.kiev.ua
Нагадаємо, виконавець, громадський діяч і засновник благодійного фонду, спрямованого на боротьбу зі СНІДом, Елтон Джон приїхав в Україну.
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