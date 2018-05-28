Елтон Джон у Києві зустрівся з хлопчиком, якого не зміг усиновити дев'ять років тому

Співак та його партнер хотіли всиновити 14-місячного ВІЛ-інфікованого хлопчика з Макіївки у 2009 році, але їм відмовили

Сьогодні, 28 травня, в Києві Елтон Джон зустрівся із десятирічним Левом Агєєвим, якого хотів усиновити у 2009 році, однак не отримав дозвіл від тодішньої влади.

Вони побачилися публічно в Києві через 9 років під час фестивалю КуражБазар, що відбувається в артцентрі Платформа, повідомляє "УМ".

"Хлопчик, який був змушений виїхати із рідної Макіївки в результаті російської агресії, приїхав на зустріч із Елтоном Джоном за сприяння фонду "АнтиСНІД" Олени Пінчук. Лев прийшов до співака разом з батьком і залюбки позував на фоні старих світлин, зроблених під час відвідин Елтоном Джоном дитячого будинку в Макіївці у 2009 році, коли він вперше зустрів маленького Агеєєва", – йдеться в повідомленні.

У 2009 році Елтон Джон відвідав притулок у Макіївці, де звернув увагу на 14-місячного ВІЛ-інфікованого хлопчика. Співак та його партнер Девід Ферніш захотіли усиновити дитину, але їм відмовили, бо в Україні не визнають одностатеві шлюби, тому чоловіки в цьому випадку вважалися одинаками.



Фото: umoloda.kiev.ua

У 2014 році стало відомо, що з початком війни саме Елтон Джон допоміг хлопчику та його брату Артему разом із бабусею переїхати до Львова із окупованої Макіївки, що під Донецьком.



Фото: umoloda.kiev.ua

Нагадаємо, виконавець, громадський діяч і засновник благодійного фонду, спрямованого на боротьбу зі СНІДом, Елтон Джон приїхав в Україну.