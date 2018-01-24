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Елтон Джон заявив про завершення музичної кар'єри

За словами Елтона Джона, його життєві пріоритети змінилися, і на першому місці тепер стоять сім'я і діти
Відомий британський рок-музикант Елтон Джон оголосив про завершення кар’єри і анонсував прощальне світове турне.
Елтон Джон заявив про завершення музичної кар Елтон Джон

Про це він заявив 24 січня на спеціальній прес-конференції в Нью-Йорку, передає Mirror.

Фінальне турне 70-річного музиканта під назвоюYellow Brick Road буде налічувати понад 300 концертів. Світові гастролі Елтона Джона триватимуть до 2020 року.

За словами Елтона Джона, його життєві пріоритети змінилися, і на першому місці тепер стоять сім'я і діти.

"Я хочу піти зі сцени красиво... Я хочу, щоб люди після говорили: "Я бачив його прощальний тур, і це було приголомшливо", - сказав музикант.

Нагадаємо, що у 2017 році співак провів дві ночі в реанімації і 12 днів в лікарні через рідкісну і небезпечну інфекцію, яку підхопив під час свого туру по Південній Америці. У липні 2013 року Елтон Джон змушений був скасувати концерт у лондонському Гайд-парку. Тоді зірці довелося пережити екстрену операцію з видалення апендикса.

Крім цього, за останні роки Джон втратив близького друга і матір.

Зазначимо, Елтон Джон почав виступати в середині 1960-х зі своєю групою Bluesology, а його перші закордонні гастролі почалися з Лос-Анджелеса, де він як сольний виконавець виступив 1970 року.

За свою кар'єру сер Елтон дав понад чотири тисячі концертів у понад 80 країнах світу.

На його рахунку 31 платиновий і 38 золотих альбомів. Його сингл 1997 року Candle in the Wind став найбільш продаваним за всю історію музичної індустрії.

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24 01 2018 23:15
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