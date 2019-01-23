Над Ла-Маншем зник безвісти літак з футболістом Еміліано Сала: що відомо на цей момент

Увечері 21 січня над Ла-Маншем пропав безвісти літак з футболістом Еміліано Сала. Гравець підписав контракт з "Кардіфф Сіті" і летів з французького Нанта до своєї нової команди. Над Ла-Маншем пілот літака попросив екстрену посадку. Після цього на висоті 700 метрів над рівнем моря зв'язок з літаком пропав.

Взимку 2019 року форварда придбав клуб "Кардіфф Сіті", який виступає в Англійській прем’єр-лізі. Трансфер нападника став рекордним для клубу в Уельсу – майже 18 мільйонів фунтів стерлінгів. Тож 21 січня Еміліано Сала відправився в аеропорт Нанта, щоб полетіти до Кардіффа. Над Ла-Маншем о 20:23 за місцевим часом легкий одномоторний літак Piper Malibu пропав з радарів на висоті 700 метрів над рівнем моря. У салоні літака були лише пілот та гравець. При цьому що перед цим пілот літака запрошував екстрену посадку на одному з островів.



Еміліано Сала. Фото: SkySports

Офіцер авіаційного пошуку Нормандських островів Джон Фітцджеральд, який очолює експедицію, яка займається пошуком зниклого літака з Еміліано Сала, заявив про те, що у водах Ла-Маншу були знайдені уламки, які можуть свідчити про авіакатастрофу.

Поліція повідомила, що 22 січня на поверхні води були виявлені кілька уламків. Наразі рятувальники не змогли підтвердити, чи вони є частинами зниклого повітряного судна, інформує Sky Sports.

Голова пошукової служби Джон Фітцжеральд зазначив, що було знайдено погнутий уламок металу та подушку, поблизу яких плавали ще кілька дрібних предметів. Жодних слідів людей не виявлено.

Станом на цей час два літаки та кілька катерів продовжують пошуки зниклого судна в районі острова Гернсі, біля якого теоретично міг впасти літак із футболістом на борту. Саме там були знайдені уламки, ймовірно, саме цього повітряного судна.

Також стало відомо, що Сала відправив голосове повідомлення у груповий чат WhatsApp перед тим, як літак, на якому він летів в Уельс, пропав з радарів.

Портал Ole опублікував останні аудіоповідомлення Сали у WhatsApp. Аргентинець був дуже схвильований технічним станом літака перед вильотом в Уельс.

"Привіт, хлопці. Як ви там? Я зовсім знесилений. В Нанті займався речами, речами, речами і речами. Зараз я в літаку, який, схоже, ось-ось розвалиться. Я лечу в Кардіфф. Завтра вже буду тренуватися з новою командою", – сказав Сала.

Трохи пізніше форвард відправив ще одне повідомлення: "Як ви, брати і сестри, все добре? Якщо через півтори години у вас не буде новин від мене, то я не знаю, чи потрібно буде відправляти когось, щоб знайти мене. Тато, мені дуже лячно...".

Поліція Гернсі передбачає, що Сала і пілот літака могли скористатися рятувальним плотом.

"Ми ведемо пошуки, грунтуючись на чотирьох припущеннях. Перше: вони десь приземлилися, але не виходять на зв'язок. Друге: вони приводнилися, їх підібрав проходячий повз корабель, але вони не виходять на зв'язок. Третє: вони приводнилися і скористалися рятувальним плотом, який, як ми знаємо, був на борту. Четверте: літак впав у воду, вони опинилися у воді.

Пріоритет при пошуках ми віддаємо варіанту з рятувальним плотом. Як тільки з'явиться нова інформація, ми повідомимо", - йдеться у заяві поліції.

Водночас у французькому місті Нант люди вийшли на площу, щоб підтримати зниклого гравця.

Небайдужі приносять квіти та запалюють свічки.