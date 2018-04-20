Емілія Кларк показала знімальний майданчик "Гри престолів", - ВІДЕО

Виконавиця ролі Дейнеріс Таргарієн у "Грі престолів" Емілія Кларк зняла невеличкий ролик, в якому вона показала, який має вигляд знімальний майданчик популярного телесеріалу.

Відеоролик опубліковано на каналі Youtube.

На відео актриса показує частину майданчика, а також свій трейлер, обвішаний фотографіями Джейсона Момоа (актор, який зіграв Хала Дрого).

Потім в одному із кадрів до Кларк приєднався актор Кіт Гаррінгтон, який зіграв Джона Сноу.

Ролик було знято з благодійною метою - закликати шанувальників телесеріалу зробити пожертвування у фонд медсестер Королівського коледжу. Один з них зможе повечеряти з "матір'ю драконів" та побувати на зйомках "Гри престолів".

Нагадаємо, хакери, відповідальні за останні витоки серій "Гри престолів", зв'язалися з виданням Mashable і розповіли про свої плани.

Кількість переглядів з порушенням авторських прав сьомого сезону телесеріалу "Гра престолів" перевищила один мільярд.