Емілія Кларк показала знімальний майданчик "Гри престолів", - ВІДЕО
Відеоролик опубліковано на каналі Youtube.
На відео актриса показує частину майданчика, а також свій трейлер, обвішаний фотографіями Джейсона Момоа (актор, який зіграв Хала Дрого).
Потім в одному із кадрів до Кларк приєднався актор Кіт Гаррінгтон, який зіграв Джона Сноу.
Ролик було знято з благодійною метою - закликати шанувальників телесеріалу зробити пожертвування у фонд медсестер Королівського коледжу. Один з них зможе повечеряти з "матір'ю драконів" та побувати на зйомках "Гри престолів".
Нагадаємо, хакери, відповідальні за останні витоки серій "Гри престолів", зв'язалися з виданням Mashable і розповіли про свої плани.
Кількість переглядів з порушенням авторських прав сьомого сезону телесеріалу "Гра престолів" перевищила один мільярд.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Найдорожча вілла Німеччини належить українському втікачеві мільярдеру, - ФОТОСказати, що Villa Glory - розкішний маєток, було би надто скромно
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?