CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійські війська перед відступом зруйнували всю енергетичну інфраструктуру Херсону.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Енергетична інфраструктураа Херсону повністю зруйнована російськими військами
Фото: aa.com.tr
Про це в ефірі "Суспільного" розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.
"Потрібно подивитися на ті регіони, де світла взагалі немає. Сьогодні це звільнений Херсон. Там рашисти зруйнували всю енергосистему. Там не те що графіків, там узагалі немає електроенергії [...]. Ми готові надати людей, техніку, матеріали, щоб допомогти якнайшвидше відновити енергетичну інфраструктуру в Херсоні та на звільненій території Херсонської області, щоб хоча б подати людям електроенергію", — сказав Сахарук.
За його прогнозом, щоб відновити енергопостачання у звільненому регіоні, знадобиться близько місяця.
Тікаючи з правого берега Херсонщини окупанти підірвали всі мости через Дніпро, котельні, вишки звʼязку і телецентр у Херсоні. Місто росіяни повністю знеструмили. Звʼязок і українське радіо туди вже повернули.
Наразі військові зачищають Херсон від окупантів і шукають колаборантів
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
12 11 2022 12:05 МЕДІА
- ВІДЕО Диверсантів фсб, які готували вбивства командирів Сил спеціальних операцій, знешкодила СБУ
- ФОТО "Серіал закінчився". Опубліковані супутникові знімки свідчать про те, що російські війська вивели з аеродрому Чорнобаївки всю техніку
- ВІДЕО Для українців розробили інструкцію на випадок ядерного удару
- росіяни не демонструють першокласної системи підготовки. Це стане вирішальним на полі бою – Мік Раян
- Війну росії проти України підтримують псевдоінтелектуали. Вони сповідують прокремлівські ідеї та радикальне неприйняття сучасного ліберального світу – Андреас Умланд
СТАТТІ