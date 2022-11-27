"Енергетична компанія України" здійснить імпорт електроенергії з Румунії

Зараз Україна може імпортувати 500-600 МВт електроенергії - для порівняння, це близько половини потреби у споживанні Києва. Однак через різницю в цінах на електроенергію у Європі та Україні комерційний імпорт потребує фінансової підтримки.

АТ "Енергетична компанія України" (ЕКУ) планує здійснити тестовий імпорт електроенергії із Румунії. Про це повідомив генеральний директор ЕКУ Віталій Бутенко у щотижневій інформаційно-аналітичній програмі Укрінформу "Насправді", передає Укрінформ.

Він пояснив, що ті поставки електроенергії з Європи, які ЕКУ вже здійснила, є не комерційними, а саме тестовими. Вони необхідні для того, щоб переконатися у технічній спроможності енергосистеми здійснювати імпорт у разі потреби.

Зараз Україна може імпортувати 500-600 МВт електроенергії - для порівняння, це близько половини потреби у споживанні Києва. Однак через різницю в цінах на електроенергію у Європі та Україні комерційний імпорт потребує фінансової підтримки.

"Наскільки мені відомо, Укренерго, наш системний оператор, відпрацьовує можливі підходи, щоб можливо було не тільки технічно, а й комерційно забезпечити імпорт тоді, коли він буде потрібен для стабілізації енергосистеми", - прокоментував Бутенко. За його словами, технічно Україна може імпортувати електроенергію зі Словаччини та Румунії.

Вперше ЕКУ здійснила тестовий імпорт електроенергії 27 жовтня. Другий - 19 листопада.

АТ "Енергетична компанія України" - державний трейдер на ринку електроенергії. Компанія здійснює операції з купівлі, продажу, постачання та ринкової оптимізації споживання електроенергії для комерційних споживачів.