У понеділок в Енергетичному штабі обговорять запаси енергоносіїв України, - Гройсман

Засідання Енергетичного штабу з питання достатності запасів енергоносіїв для проходження опалювального сезону відбудеться в понеділок, 13 лютого.

Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив в ефірі телеканалу "Україна" в неділю, 12 лютого.

"Я дав доручення, завтра буде проведено Енергетичний штаб, де буде повністю оцінено ситуацію щодо того, скільки і яких у нас є запасів, наскільки необхідно вживати заходів, тому що для того, щоб проходити сезон, вже зараз необхідно починати економити", – сказав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, раніше Володимир Гройсман заявив, що вугілля з непідконтрольних територій на Донбасі потрібне Україні, адже припинення його постачання може призвести до проблем з електроенергією на українській території.