CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗасідання Енергетичного штабу з питання достатності запасів енергоносіїв для проходження опалювального сезону відбудеться в понеділок, 13 лютого.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У понеділок в Енергетичному штабі обговорять запаси енергоносіїв України, - Гройсман
За словами прем'єр-міністра, економити необхідно починати вже зараз
Володимир Гройсман. Фото: Volodymyr Groysman/facebook.com
Про це прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив в ефірі телеканалу "Україна" в неділю, 12 лютого.
"Я дав доручення, завтра буде проведено Енергетичний штаб, де буде повністю оцінено ситуацію щодо того, скільки і яких у нас є запасів, наскільки необхідно вживати заходів, тому що для того, щоб проходити сезон, вже зараз необхідно починати економити", – сказав прем'єр-міністр.
Нагадаємо, раніше Володимир Гройсман заявив, що вугілля з непідконтрольних територій на Донбасі потрібне Україні, адже припинення його постачання може призвести до проблем з електроенергією на українській території.
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12 02 2017 22:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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