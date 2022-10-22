Енергетичний об‘єкт у Луцьку повністью знищено – мер

За попередніми даними, влучання було здійснено трьома ракетами

У Луцьку енергетичний об'єкт, атакований вранці російськими ракетами, фактично знищено, відновити його наразі неможливо.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук у Facebook

"Пошкодження об'єкта енергетики, по якому було здійснено влучання, критичні. Фактично він знищений. Наразі його відновлення неможливе", - зазначив Поліщук.

Також він поінформував, що, за попередніми даними, влучання було здійснено трьома ракетами Х-101.

Як повідомлялося, 22 жовтня війська рф здійснили дві масовані ракетні атаки по об'єктах критичної інфраструктури України.