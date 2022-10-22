НОВИНИЗа попередніми даними, влучання було здійснено трьома ракетамиПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Енергетичний об‘єкт у Луцьку повністью знищено – мер
Фото: informator.ua
У Луцьку енергетичний об'єкт, атакований вранці російськими ракетами, фактично знищено, відновити його наразі неможливо.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук у Facebook.
"Пошкодження об'єкта енергетики, по якому було здійснено влучання, критичні. Фактично він знищений. Наразі його відновлення неможливе", - зазначив Поліщук.
Також він поінформував, що, за попередніми даними, влучання було здійснено трьома ракетами Х-101.
Як повідомлялося, 22 жовтня війська рф здійснили дві масовані ракетні атаки по об'єктах критичної інфраструктури України.
За даними Укренерго, масштаб пошкоджень енергетичної інфраструктури сьогодні, 22 жовтня перевищує наслідки російської атаки 10-12 жовтня.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 10 2022 16:52 МЕДІА
- ВІДЕО За допомогою технологій Reface оживили видатну історичну постать Пилипа Орлика
- ВІДЕО Чорна канадська рись вперше потрапила на камеру
- ВІДЕО "Нова Пошта" запустила сервіс, який дозволить іншій людині забрати вашу посилку
- Через ракетні удари рф майже 1,5 млн українців залишилися без світла – ОП
- В Україні остаточно заборонили діяльність 12 проросійських партій
СТАТТІ