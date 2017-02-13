Енергетичний штаб розгляне питання введення НС через дефіцит вугілля, - Гройсман

На засіданні Енергетичного штабу розглянуть питання введення НС через дефіцит вугілля.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом, який транслював телеканал "112 Україна".

Зазначимо, Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик вважає, що блокада Донбасу призведе до того, що шахтарі, які працюють на непідконтрольних територіях, поповнять лави терористичної організації "ДНР".

Також Насалик повідомив, що в Україні є достатньо ресурсів для того, щоб відмовитися від вугілля антрацитової групи, яке надходить з Донбасу, це коштуватиме 15 млрд грн.