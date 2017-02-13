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Енергетичний штаб розгляне питання введення НС через дефіцит вугілля, - Гройсман

Також буде розглянуто питання запасів антрациту
На засіданні Енергетичного штабу розглянуть питання введення НС через дефіцит вугілля.
Енергетичний штаб розгляне питання введення НС через дефіцит вугілля, - Гройсман Фото: atn.ua

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Молдови Павлом Філіпом, який транслював телеканал "112 Україна".

Зазначимо, Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик вважає, що блокада Донбасу призведе до того, що шахтарі, які працюють на непідконтрольних територіях, поповнять лави терористичної організації "ДНР".

Також Насалик повідомив, що в Україні є достатньо ресурсів для того, щоб відмовитися від вугілля антрацитової групи, яке надходить з Донбасу, це коштуватиме 15 млрд грн.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Кабінет Міністрів має намір зняти залежність від вугілля із зони АТО за три роки.

Нагадаємо, народний депутат від фракції БПП Ігор Кононенко заявив, що Україні сьогодні під силу відмовитися від закупівлі вугілля на непідконтрольних територіях Донбасу.

16 грудня віце-прем'єр-міністр з питань АТО і окупованих територій Володимир Кістіон заявив про те, що Україна отримує в рік до 9 млн тонн вугілля з окупованих територій Донбасу.

 

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13 02 2017 12:20
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