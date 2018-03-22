Енергоатом хоче підвищити тариф на свою електроенергію на 30%

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" ініціює підвищення тарифу на відпуск електроенергії, яка виробляється на атомних електростанціях, на 29,15%.

Про це повідомляють Українські Новини.

Дана ініціатива винесена на публічне обговорення, яке відбудеться 5 квітня в офісі Енергоатому.

Згідно з обґрунтуванням Енергоатому, тариф на електроенергію, вироблену АЕС, на 2018 рік має становити 69,78 коп/кВт*год, а на теплову енергію - 112,67 грн/Гкал.

Скориговані розрахунки тарифів АЕС на 2018 рік передбачають збільшення фонду оплати праці на 35%, або на 2,46 млрд грн до 9,52 млрд грн, з них 123,6 млн грн на додаткову чисельність працівників (418 осіб).

У розрахунках зазначено, що товарна продукція від відпуску електроенергії АЕС в 2018 році становитиме 55,22 млрд грн.

Також Енергоатом ініціює збільшення інвестиційної програми на 2018 рік на 56%, або на 5,76 млрд грн до 16,04 млрд грн (збільшення передбачається за рахунок збільшення прибутку на 5,34 млрд грн до 8,59 млрд грн).

У 2017 році "Енергоатом" збільшив виробництво електроенергії на 5,67%, або на 4,601 млрд кВт-година до 85,785 млрд кВт-година порівняно з 2016 роком.

У 2017 році частка "Енергоатома" у загальній структурі виробництва електроенергії в країні становила 55,2%, що на 2,8% більше, ніж у 2016 році.

"Енергоатом" є оператором 4 робочих атомних електростанцій, на яких експлуатується 15 атомних енергоблоків загальною встановленою потужністю 13 835 МВт.