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"Енергоатом" оплатив курси англійської мови своїм працівникам за 397 тисяч гривень

Година коштує 552 гривні із ПДВ
ДП "НАЕК "Енергоатом" 10 березня уклало угоду з ТОВ "Спеціалізований мовний центр "Менеджер" про послуги з підвищення кваліфікації у 2017 році на 397 тисяч гривень.
"Енергоатом" оплатив курси англійської мови своїм працівникам за 397 тисяч гривень Фото: з вільних джерел

Замовили 720 академічних годин поглибленого вивчення ділової англійської мови для професійного вжитку із розрахунку 24 години щомісяця на кожну із трьох груп спеціалістів, - повідомляється у системі "Прозорро".

Перша група з 12 осіб має рівень володіння мовою Intermediate Plus, інші дві з 10 та 12 осіб – Pre-Intermediate.

Послуги надаватимуть у Києві на території "Енергоатома" по вул. Назарівська, 3 та ВП "Атомпроектінжиніринг" по вул. Гайдара, 6.

Година коштує 552 гривні із ПДВ. Це відповідає ціні навчання на рівні "Удосконалення" для корпоративної групи на території замовника, вказаній на сайті компанії.

Із цієї суми на оплату праці піде 213 гривень, на матеріальні витрати – 161 гривня, на накладні витрати – 7 гривень, на прибуток – 78 гривень.

Власниками київського "СМЦ "Менеджер" є Наталія, Олег та Ігор Косенки.

У 2010 році Школа вищого корпусу Державної служби Національного агентства України з питань державної служби замовила фірмі навчання іноземним мовам держслужбовців та посадовців місцевого самоврядування у сфері євроінтеграції за 515 тисяч гривень.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро затримали 5 осіб, які ймовірно причетні до корупційної схеми заволодіння коштами однієї з атомних електростанцій ДП "НАЕК "Енергоатом" у розмірі 30 млн гривень.

 
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19 03 2017 13:49
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