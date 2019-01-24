Енергоатом оскаржує в Антимонопольному комітеті формулу "Роттердам+"

в Енергоатомі стверджують, що після запровадження формули ціноутворення електроенергії довелося зменшити ціну на свою електроенергію

Державний оператор атомних електростанції, компанія Енергоатом, подала заяву до Антимонопольного комітету про можливе порушення умов чесної конкуренції внаслідок затвердження Національною комісією, що здійснює державне регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) формули "Роттердам+".

Так, в Енергоатомі стверджують, що після запровадження формули ціноутворення електроенергії, що виробляється Теплоелектростанціями "Роттердам+" атомним електростанціям довелося зменшити ціну на свою електроенергію.

"Постанови НКРЕКП, на думку заявника, призвів до перерозподілу коштів оптового ринку електроенергії на користь генеруючих компаній ТЕС за рахунок відповідного зниження тарифу на електричну енергію АЕС", - йдеться у повідомленні на сайті Антимонопольного комітету України.

Зазначається, що після отримання заяви Антимонопольний комітет направив вимоги про надання інформації до НКРЕКП, Міністерства енергетики та державного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат".