БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИДержавний оператор атомних електростанції, компанія Енергоатом, подала заяву до Антимонопольного комітету про можливе порушення умов чесної конкуренції внаслідок затвердження Національною комісією, що здійснює державне регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) формули "Роттердам+".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Енергоатом оскаржує в Антимонопольному комітеті формулу "Роттердам+"
в Енергоатомі стверджують, що після запровадження формули ціноутворення електроенергії довелося зменшити ціну на свою електроенергію
Фото: Facebook
Так, в Енергоатомі стверджують, що після запровадження формули ціноутворення електроенергії, що виробляється Теплоелектростанціями "Роттердам+" атомним електростанціям довелося зменшити ціну на свою електроенергію.
"Постанови НКРЕКП, на думку заявника, призвів до перерозподілу коштів оптового ринку електроенергії на користь генеруючих компаній ТЕС за рахунок відповідного зниження тарифу на електричну енергію АЕС", - йдеться у повідомленні на сайті Антимонопольного комітету України.
Зазначається, що після отримання заяви Антимонопольний комітет направив вимоги про надання інформації до НКРЕКП, Міністерства енергетики та державного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат".
Додамо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, оприлюднила проект постанови, який містить новий порядок формування стимулюючих (RAB) тарифів на послуги з розподілу електроенергії.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
24 01 2019 14:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?
- Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"Valar morghulis. Valar dohaeris.
No articles