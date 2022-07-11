Енергоатом вивчає вплив можливого підриву дамби Каховської ГЕС на безпеку ЗАЕС

Руйнування дамби може призвести до незворотного падіння рівня води в Каховському водосховищі, з якого подається охолоджувальна вода для атомної станції.

НАЕК "Енергоатом" проводить аналіз впливу можливого підриву росіянами дамби Каховської гідроелектростанції на безпеку роботи Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє пресслужба компанії у Telegram.

"Враховуючи інформацію про мінування дамби Каховського водосховища, шлюзів і опор Каховської ГЕС та, відповідно, високу загрозу підриву цих споруд, ДП "НАЕК "Енергоатом" на вимогу Держатомрегулювання терміново аналізує вплив наслідків, які такий підрив матиме на безпеку експлуатації Запорізької атомної електростанції", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що руйнування дамби може призвести до незворотного падіння рівня води в Каховському водосховищі, з якого подається охолоджувальна вода для ЗАЕС.

"Результати аналізу, а також перелік першочергових компенсувальних заходів задля забезпечення безпеки експлуатації енергоблоків ЗАЕС у режимі втрати підживлення охолоджувальної води з Каховського водосховища будуть направлені до ДІЯРУ не пізніше 9 листопада 2022 року", – додали в Енергоатомі.