"Енергоатом" звільнить працівників ЗАЕС, які перейдуть на бік росії

За словами очільника "Енергоатому", наразі на Запорізьку АЕС прибули кадрові служби "росенергоатому" та агітують працівників ЗАЕС підписувати контракти з ними, пояснюючи це тим, що станція нібито вже належить росії.

"На сьогодні обмежена кількість людей підписали ці контракти. З цими людьми, про яких нам відомо, ми зупиняємо укладені договори на роботу в нашій компанії "Енергоатом", але не звільняємо їх", - зазначив Котін.

За словами голови "Енергоатому", персонал ЗАЕС переважно проукраїнський. Він підкреслив, що за рішенням керівництва і профспілки атомників усі співробітники компанії, які працюють на тимчасово окупованих територіях, наразі мають 20% надбавки до окладу. З 1 січня 2023 року ця надбавка становитиме 50% і буде виплачена у першу ж добу після звільнення ЗАЕС від загарбників.

"Тому ми сподіваємося, що персонал не підписуватиме з окупантами жодних контрактів. Ми підтримуємо той персонал, який залишиться стійким і відданим Україні та українській Запорізькій АЕС", - додав Котін.

Як стало відомо, станом на кінець жовтня лише близько 100 осіб з 6,7 тисяч працівників окупованої військами рф Запорізької АЕС підписали контракти на роботу з фейковим АТ "Експлуатаційна організація "Запорізька АЕС". При цьому, за інформацією НАЕК, більшість співробітників зробили це під тиском загарбників.

Раніше повідомлялось, що НАЕК "Енергоатом" проводить аналіз впливу можливого підриву росіянами дамби Каховської гідроелектростанції на безпеку роботи Запорізької атомної електростанції.