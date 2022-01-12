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"Енергоатом" звільнив заступника головного інженера ЗАЕС за співпрацю з окупантами

"Енергоатом" звільнив заступника головного інженера ВП ЗАЕС Юрія Чернічука, який також виконував обов‘язки головного інженера станції - підтвердилась інфомація про його "колабораційну та зрадницьку діяльність на користь окупантів".
"Енергоатом" звільнив заступника головного інженера ЗАЕС за співпрацю з окупантами Джерело: t.me/energoatom

Про це повідомили в Telegram-каналі "Енергоатома".

Іншими наказами Котін призначив Дмитра Вербицького виконувачем обов‘язків генерального директора ЗАЕС та Ігоря Мурашова - головним інженером станції.

Також президент "Енергоатома" звернувся до працівників Запорізької АЕС.

"Пишаюся вами й вкотре уклінно дякую за ваші силу, мудрість та мужність. Із сумом маю констатувати черговий удар під дих вітчизняній енергетиці загалом та Запорізькій атомній станції зокрема. Юрій Чернічук, заступник головного інженера ЗАЕС, який під час війни виконував його обов’язки, зрадив Україні та перейшов на бік ворога. Замість докладати всіх зусиль для якомога швидшого звільнення станції він вирішив допомагати російським окупантам легалізувати її злочинне захоплення і тепер підбурює до цього інших атомників. Щодо самого Чернічука, то його вже звільнено з Енергоатома і рано чи пізно він за все відповідатиме перед законом та перед людьми. Він свою долю вирішив, а ваша доля – у ваших руках", - йдеться у зверненні Котіна.

"Так, вам було неймовірно тяжко всі ці довгі дев’ять місяців, а зараз стало й поготів нестерпно. Адже російські окупанти дедалі більше тиснуть на проукраїнський персонал ЗАЕС, залякують і шантажують вас, навіть не пускають на робочі місця. Та гідний вихід лише один – триматися! Триматися, не продаючи душу дияволу – не підписуючи жалюгідних "контрактів" зі злочинним росатомом й афілійованими з ним конторами", - додав Котін.

За його словами, фейкова АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" розповсюджує "інформацію", нібито тисячі українських атомників "радо перейшли в росатом і пишаються цим, адже перед ними відкрилися нові та світлі перспективи".

"Це цинічна брехня. Як і все, чим "годує" росія", - наголосив президент "Енергоатома".

"Перехід в рашистську структуру зробить вас прямими посібниками агресора, а отже ворогами власних співвітчизників. Бо російські загарбники використовують ЗАЕС не як атомну станцію, а передусім як військову базу та засіб ядерного шантажу всього світу. Тож і персонал, який вони набирають для роботи під прапором РФ, буде зобов'язаний підтримувати військову агресію проти України. Рашистам начхати на ядерну та радіаційну безпеку найбільшої в Європі атомної станції та її подальшу долю. І на ваші долі – також. Тоді як Енергоатом продовжує підтримувати весь персонал ЗАЕС із проукраїнською позицією. Всі виплати і соціальні пільги надаватимуться у повному обсязі, навіть якщо рашисти не допускатимуть вас до робочих місць", - додав у зверненні Котін.

"Жодних контрактів з ворогом, жодної допомоги окупантам!", - закликав він.

Раніше повідомлялось, що працівникам, які не підписали контракти з росатомом, з 28 листопада російські військові заборонили вхід на територію Запорізької атомної електростанції.

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01 12 2022 13:50
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