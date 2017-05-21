Енергоблок №1 Запорізької АЕС відключився від мережі

У неділю, 21 травня, о 15:09 енергоблок №1 Запорізької АЕС дією автоматики відключений від енергомережі.

Про це повідомляє прес-центр Енергоатому, а також про це йдеться на сайті ВП "Запорізька АЕС".

21 травня 2017 року о 15:09 енергоблок №1 Запорізької АЕС дією автоматики був відключений від енергомережі. Причини спрацьовування автоматики з'ясовуються.

Зараз на Запорізькій АЕС у роботі перебуває 3 енергоблоки. Сумарна потужність генераторів складає 2 670 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає.

Радіаційний фон у районі розташування Запорізької АЕС та у санітарно-захисній зоні (територія навколо АЕС радіусом 2,5 км) – 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні і Європі зі встановленою потужністю 6 000 МВт. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у 1984 році, другий – у 1985 році, третій – у 1986 році, четвертий – у 1987 році, п'ятий – у 1989 році, шостий – у 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2% до 22%.

Нагадаємо, 2 квітня 2017 року о 01:43 енергоблок №3 Южно-Української АЕС було відключено від енергосистеми України.

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