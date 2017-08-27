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Енергоблок №2 Хмельницької АЕС відключили від енергомережі

Ремонтні роботи завершать за 63 доби
Енергоблок №2 Хмельницької АЕС у неділю, 27 серпня, був відключений від енергомережі для проведення середнього планово-попереджувального ремонту.
Енергоблок №2 Хмельницької АЕС відключили від енергомережі Фото: ye.ua

Ремонтні роботи енергоблоку №2 планується завершити за 63 доби, повідомили у прес-службі НАЕК "Енергоатом".

"Серед основних робіт: капітальний ремонт другого парогенератора та головного циркуляційного насоса, гідроємності системи аварійного охолодження активної зони (САОЗ-2), першого циліндра низького тиску, циркуляційного насоса, арматури; середній ремонт реакторної установки, каналів систем безпеки, а також контрольно-профілактичні роботи на системі попереднього напруження захисної оболонки", – йдеться в повідомленні.

У планах також роботи з продовження ресурсу обладнання.

Під час планового ремонту на другому енергоблоці ХАЕС заплановано виконати низку заходів, передбачених діючими програмами з підвищення безпеки.

Радіаційний стан на промисловому майданчику ХАЕС та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Нагадаємо, енергоблок №4 Рівненської АЕС був відключений від мережі дією автоматичного захисту генератора. Відключення відбулося в 15.53 п'ятниці, 25 серпня.

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27 08 2017 20:20
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