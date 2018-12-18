Енергоефективність, трирічний бюджет та децентралізація: уряд назвав пріоритети на 2019 рік

У 2019 році уряд планує продовжувати здійснювати дерегуляцію та спрощувати ведення бізнесу в Україні

Кабінет міністрів України презентував пріоритетні напрямки роботи на 2019 рік. Планують змінити законодавство у сфері децентралізації, покращити інвестиційний клімат, запровадити ринки електроенергії та газу, а також продовжити підтримку оборони.

"Пріоритети на 2019 рік - підсилення економічного зростання, ефективне урядування, розвиток людського капіталу, верховенство права та боротьба з корупцією, питання безпеки та оборони", - заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє "Громадське".

Інвестиції

У 2019 році уряд планує продовжувати здійснювати дерегуляцію та спрощувати ведення бізнесу в Україні. Основний акцент планують зробити на розвитку інновацій та їхню підтримку. Також планують запровадити нові інструменти фінансування експорту та інновацій.

"Треба створити екосистему роботи з інноваціями і забезпечити трансфер технологічних рішень в реальний сектор економіки", - повідомив Гройсман.

У 2019 році планують завершити реформу податкової та митної служб та закінчити реорганізацію ДФС.

Енергетика

На 2019 рік заплановано завершення реформи енергетики. Так, нею передбачено створення ринку електроенергії. Так, запровадження ринку призведе до скасування формули утворення тарифу на електроенергію "Роттердам+", яку часто критикують за її необґрунтованість. Водночас, запровадження нових ринкових механізмів на ринку електроенергії є однією з вимог ЄС для надання наступного траншу на 500 мільйонів євро.

"Серйозні стимули передбачені в секторі енергетики. Серед них - розвиток повноцінного ринку газу та електроенергії, відкриті аукціони на дозволи на видобуток копалин", - повідомляють у прес-службі уряду.

Енергоефективність

У 2019 році очікується запуск Фонду енергоефективності. Саме з цього фонду планують здійснювати фінансування енергоефективних заходів, зокрема утеплення будинків, придбання енергоефективного обладнання, нових котлів тощо.

"Фонд енергоефективності буде оперувати щонайменше 6-7 млрд грн, які будуть направлені на модернізацію житлового фонду. А загальна інвестиція в цей сектор може сягнути показника в 14 млрд грн. Перші проекти будемо реалізовувати в 1 кварталі наступного року", - повідомив Гройсман.

Крім цього, Фонд енергоефективності буде отримувати кошти від міжнародних партнерів України, які також спрямовуватимуть на проекти енергоефективності.

Трирічний бюджет

Наступного року вперше проводитимуть планування бюджету не на рік, а одразу на три. Відповідні законодавчі зміни вже набули чинності.

Трирічне бюджетування було одним з пріоритетних завдань міністерки фінансів України Оксани Маркарової. Його суть полягає в затвердженні середньострокового плану державних доходів та видатків на три роки. Водночас, законної сили як і раніше матиме бюджет на один рік.

Децентралізація

Уряд планує внести зміни до Конституції з метою законодавчого закріплення реформи децентралізації.

Також планується запровадити новий територіальний устрій, який здійснюватиметься на основі об’єднаних територіальних громад.

Соціальний захист

Уряд планує працювати над зміною законодавства у сфері соціального захисту пенсіонерів та ветеранів.

"Окрема увага - соціальному захисту пенсіонерів та працюючих громадян, захисту ветеранів - аж до оновлення законодавства, а також підтримці культурної спадщини", - повідомляють в уряді.

Крім цього, планується розвивати реформу профтехосвіти, кошти на яку надав Євросоюз. Мова йде про виділення близько 50 мільйонів євро, за які планують оновити базу та запровадити принцип дуальності освіти.

"Глобальні завдання - забезпечити стабільність, економічне зростання і продовжити перетворення, які дадуть змінити життя країни в кращий бік", - додав Гройсман.

23 листопада Рада ухвалила закон про бюджет на 2019 рік.

Також парламентарі підтримали урядовий закон, яким збільшуються ставки низки податків та запроваджуються нові правила для отримання міжнародних посилок. За нього проголосувало 236 депутатів.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко заявив, що доручив Службі безпеки України перевірити усіх деражавних службовців та правоохоронців, які мають родичів в анексованому Криму.