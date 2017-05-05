Енергохолдинг Ахметова поповнює запаси антрациту зі своїх шахт в Росії

Однак основна частина антрациту для роботи цих станцій буде імпортована з Південно-Африканської Республіки

Енергохолдинг ДТЕК почав поставки антрацитового вугілля на Придніпровську й Криворізьку теплоелектростанції (обидві - Дніпропетровська область) зі своїх вугільних шахт у Ростовській області в Росії.

"До початку відвантаження на Придніпровську і Криворізьку ТЕС перших партій вугілля з ПАР, які очікуються в червні, ДТЕК вирішив направити на ці станції частину антрациту із Шахтоуправління "Обухівське" (Ростовська область, Росія)", - повідомила прес-служба "ДТЕК Енерго" "Українським новинам".

Це підприємство входить до складу ДТЕК і наразі у першу чергу забезпечує потреби Луганської ТЕС, що не має інших варіантів поставки вугілля залізницею, крім як з Росії.

"Завчасне поповнення складів Придніпровської і Криворізької ТЕС, які будуть включатися в роботу при істотному зростанні навантаження на енергосистему України, дасть можливість станціям довше виробляти електроенергію в необхідному для енергосистеми країни режимі", - зазначає компанія.

Прес-служба "ДТЕК Енерго" наголошує, що основна частина антрациту для роботи цих станцій буде імпортована з Південно-Африканської Республіки.

У квітні ДТЕК повідомив, що підтвердив закупівлю 600 тис. тонн антрацитового вугілля з ПАР з опцією збільшити до 1 млн тонн, прибуття першого судна в Україну з 75 тис. тонн антрациту очікується в червні.

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, станом на п'ятницю, запаси антрациту на складах Придніпровської ТЕС становлять 41,1 тис. тонн вугілля, Криворізької ТЕС - 46,7 тис. тонн вугілля.

Зокрема в період з 3 до 5 травня на склади Придніпровської ТЕС було поставлено 10,3 тис. тонн антрациту, Криворізької ТЕС - 12,2 тис. тонн.

Нагадаємо, енергохолдинг ДТЕК планує відмовитися від споживання дефіцитного антрациту і перевести свої ТЕС на вугілля марки "Г".

Зазначимо, генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко заявив, що так звана формула "Роттердам+" в даний час працює.