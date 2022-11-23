CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРосійські ракетні удари завдали збитки енергосистемі України на понад 70 мільярдів гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Енергосистемі України росіяни завдали збитків на 70 млрд грн
Таку оцінку на засідання уряду озвучив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, над відновленням мереж "Укренерго" зараз працюють 70 ремонтних бригад — це понад тисячу фахівців.
Ситуацію ускладнюють і погодні умови, бо швидке настання зими збільшує кількість споживання електрики. Відтак поки неможливо скоротити графіки стабілізаційних відключень, а навпаки очікуються аварійні.
Також премʼєр пояснив, чому тільки окремі регіони найбільше потерпають від нестачі світла.
"Якщо спрощено і коротко, то між станцією, яка виробляє електроенергію, і нашими будинками як кінцевим споживачем є підстанції та мережі, які транспортують електроенергію. Російські терористи атакують саме ці обʼєкти. Тому неможливо транспортувати велику кількість електроенергії в окремі області чи райони. Тому обмеження відбуваються нерівномірно", — пояснив він.
Нагадаємо раніше повідомлялося, що в Україні пошкоджено майже половину енергосистеми.
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23 11 2022 09:05 МЕДІА
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