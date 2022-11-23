Енергосистемі України росіяни завдали збитків на 70 млрд грн

Російські ракетні удари завдали збитки енергосистемі України на понад 70 мільярдів гривень.

Таку оцінку на засідання уряду озвучив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, над відновленням мереж "Укренерго" зараз працюють 70 ремонтних бригад — це понад тисячу фахівців.

Ситуацію ускладнюють і погодні умови, бо швидке настання зими збільшує кількість споживання електрики. Відтак поки неможливо скоротити графіки стабілізаційних відключень, а навпаки очікуються аварійні.

Також премʼєр пояснив, чому тільки окремі регіони найбільше потерпають від нестачі світла.

"Якщо спрощено і коротко, то між станцією, яка виробляє електроенергію, і нашими будинками як кінцевим споживачем є підстанції та мережі, які транспортують електроенергію. Російські терористи атакують саме ці обʼєкти. Тому неможливо транспортувати велику кількість електроенергії в окремі області чи райони. Тому обмеження відбуваються нерівномірно", — пояснив він.