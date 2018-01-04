Ентоні Джошуа об'єднав три пояси чемпіона світу Британець вперше провів на ринзі всі 12 раундів

Чемпіон світу за версією WBA, IBO і IBF у важкій вазі британець Ентоні Джошуа переміг в об'єднавчому бою в Кардіффі володаря титулу чемпіона світу за версією WBO новозеландця Джозефа Паркера.

Фото: EPAUPG

Бійці провели на рингу всі 12 раундів. Джошуа переміг одноголосним рішенням суддів. 28-річний Джошуа залишився непереможеним, здобувши 21 перемогу в професійній кар'єрі. Однак британець вперше не зміг завершити поєдинок достроково. 26-річний Паркер зазнав першої поразки, в його активі значаться 24 перемоги (18 - нокаутом). Таким чином, британський боксер став володарем трьох (з чотирьох) поясів основних організацій, що присуджують титул чемпіона світу - WBA, IBF і WBO, а також одного пояса другорядної організації - IBO. Нагадаємо, що чемпіоном світу за версією WBC є американець Деонтей Вайлдер.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію