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Ентоні Джошуа об'єднав три пояси чемпіона світу

Британець вперше провів на ринзі всі 12 раундів
Чемпіон світу за версією WBA, IBO і IBF у важкій вазі британець Ентоні Джошуа переміг в об'єднавчому бою в Кардіффі володаря титулу чемпіона світу за версією WBO новозеландця Джозефа Паркера.
Ентоні Джошуа об Фото: EPAUPG

Бійці провели на рингу всі 12 раундів. Джошуа переміг одноголосним рішенням суддів.

28-річний Джошуа залишився непереможеним, здобувши 21 перемогу в професійній кар'єрі. Однак британець вперше не зміг завершити поєдинок достроково.

26-річний Паркер зазнав першої поразки, в його активі значаться 24 перемоги (18 - нокаутом).

Таким чином, британський боксер став володарем трьох (з чотирьох) поясів основних організацій, що присуджують титул чемпіона світу - WBA, IBF і WBO, а також одного пояса другорядної організації - IBO.

Нагадаємо, що чемпіоном світу за версією WBC є американець Деонтей Вайлдер.

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01 04 2018 12:37
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