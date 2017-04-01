Епідемія грипу: за тиждень в Україні померли шестеро осіб
Три летальні випадки сталися у Львівській області, ще по одній людині померло від грипу в Полтавській, Миколаївській і Запорізькій областях.
Захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідпороги в 21 області України та в Києві. Як зазначається, найвищий показник захворюваності зареєстрований у Київській області, найменший - у Луганській області.
"За звітний 52-й тиждень на грип та ГРВІ захворів 369 151 чоловік, з них 57,8% складають діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України становить 866,7 на 100 000 населення, що на 12,0% менше, ніж минулого тижня. Тенденція до зростання захворюваності зменшилася, це пов'язано з новорічними святами та канікулами в навчальних закладах", - йдеться у звіті Центру грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій Міністерства охорони здоров'я України.
Нагадаємо, із 26 до 29 грудня по медичну допомогу звернулися 27 475 осіб (за аналогічний період минулого тижня звернулося 36 031 особа). Тобто спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 23,8%.
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