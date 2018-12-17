Епіфаній розповів про статус Онуфрія після Об'єднавчого собору

"Не може існувати двох митрополитів Київських"

Новообраний предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфанй заявив, що після Об'єднавчого собору митрополит Онуфрій буде тільки митрополитом Російської православної церкви в Україні.

"Вселенський патріарх адресував лист особисто митрополиту Онуфрію, в якому було чітко сказано про те, що після Об'єднавчого собору, обрання предстоятеля цієї об'єднаної церкви, митрополита Київського, він автоматично стає канонічним митрополитом Київським.

Від того часу, відповідно, не може існувати двох митрополитів Київських. Відповідно митрополит Онуфрій буде тільки митрополитом Російської православної церкви в Україні", - підкреслив митрополит Епіфаній в інтерв'ю ТСН.

Він додав, що парафії Московського патріархату "перебувають у лоні Російської православної церкви, маючи українську реєстрацію".

"Ми закликаємо після 15 грудня, собору, всіх наших співбратів із Московського патріархату прилучатися до Єдиної православної української церкви", - заявив Епіфаній.

"Але ми повинні найперше показати нашу єдність будувати церкву на засадах любові, взаєморозуміння, братнього ставлення, бо зараз є багато тих, хто бажає перейти до Єдиної православної церкви, але вони перелякані.

Вони до кінця не вірили і, напевно, зараз ще не вірять і сумніваються, що ця справа буде до кінця завершена. Але ми довели, ми об'єднались", - зазначив предстоятель Православної церкви України.

Нагадаємо, що новообраний глава Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що до отримання томосу Українська церква "не ухвалюватиме жодних вагомих рішень".

Додамо, предстоятелем Української помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його обрали на Об’єднавчому соборі в Софії Київський за присутності представників православних церков України та повірених Константинополя.

Вселенський патріарх вже запросив Епіфанія на Фанар для вручення томосу 6 січня.