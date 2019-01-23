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Епіфаній: українці і росіяни поступово відновлять дружбу

"Ті, хто вирішить залишитися в Російській церкві, не повинні відчувати ніякого виду тиску"
Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній (Думенко) вважає, що українці і росіяни зможуть відновити дружбу.
Епіфаній: українці і росіяни поступово відновлять дружбу Фото: УНІАН

"За нашими оцінками, в Україні буде кілька парафій, які будуть підпорядковані Російській православній церкві. Це логічно, і ми не маємо жодних заперечень проти цього. Російська православна церква може піклуватися про своїх віруючих на території України. Ті, хто вирішить залишитися в Російській церкві, не повинні відчувати ніякого тиску. Ці парафії повинні мати рівні права з тими, що належать до Православної церкви України. І поступово, я вважаю, наші відносини будуть нормалізовані, наші народи відновлять дружбу, добрі і мирні відносини", - заявив Епіфаній в інтерв'ю грецькому виданню TaNea, говорячи про перспективи УПЦ МП.

У той же час він визнав, що саме російська агресія посприяла тому, що Україна отримала автокефальну церкву, яку він тепер очолює.

"До початку цієї війни значна частина українців не надавали значення, чи належить Московському патріархату церква, яку вони відвідували. Однак після агресії Росії кількість віруючих в храмах тодішнього Київського патріархату подвоїлася і потроїлася. Це доводить те, що український народ зрозумів, що церква є одним з основних стовпів її незалежності. І цей зсув змусив парламент країни звернутися до Вселенського патріархату з проханням створити автокефальну церкву", - сказав київський митрополит.

Нагадаємо, що 6-го січня Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.

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23 01 2019 13:40
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