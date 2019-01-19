Епіфаний розповів про плани ПЦУ після його інтронізації

Після інтронізації глави ПЦУ митрополита Київського і всієї України Епіфанія, запланованої на 3 лютого, відбудеться перше засідання Священного Синоду Православної церкви України (ПЦУ).

Про це Епіфаній повідомив в коментарі журналістам в Києві 19 січня, пише Інтерфакс-Україна.

"Ми готуємося до інтронізації, яка відбудеться 3 лютого у Святій Софії Київській. Після цього відбудеться перше засідання Священного Синоду, де вже остаточно будуть узгоджені, затверджені та призначені відповідні посади або синодальні управління, які будуть діяти у подальшому для розвитку єдиної помісної православної церкви" , - повідомив глава ПЦУ.

Коментуючи перехід громад УПЦ МП до ПЦУ, Епіфаній зазначив: "Ми чуємо щодня, що ті чи інші громади поступово мирно приєднуються до єдиної Церкви".

"Ми не прагнемо до якихось протистоянь. Ми хочемо, щоб усе відбувалося мирно, на добровільних засадах", - зазначив глава ПЦУ і підкреслив, що перш за все "мають бути улагоджені усі юридичні питання на законодавчому рівні".

Нагадаємо, що 6-го січня Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.