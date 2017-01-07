"Епіцентр" в Криму платить податки Росії
У квітні в реєстрі юридичних осіб Федеральної податкової служби Росії з’явилося ТОВ "Новацентр К". Юридична адреса – Сімферополь, проспект Перемоги, 245. Це адреса одного із гіпермаркетів "Епіцентр" у Криму.
Російська фірма "Новацентр К" займається торгівлею будівельними матеріалами у гіпермаркетах "Епіцентр" у Сімферополі, Севастополі і в кримських гіпермаркетах "Нова лінія", - йдеться в розслідуванні Максима Савчука у програмі "Схеми" – спільного телевізійного проекту Радіо Свобода і "Першого національного".
Журналісти програми знайшли підстави стверджувати, що російська фірма "Новацентр К" пов’язана з українською мережею гіпермаркетів "Епіцентр К". Ця мережа, як і "Нова лінія", належить екс-регіоналу Олександру Герезі і колишньому секретарю Київради Галині Герезі.
Фото:radiosvoboda.org
Генеральним директором ТОВ "Новацентр К" є Юрій Носач. У деяких резюме в інтернеті він значиться як комерційний директор українського "Епіцентру". Та й на своїй сторінці у мережі Facebook Носач ще не встиг змінити місце роботи.
Як зазначають журналісти "Схем" у відділ персоналу "Новацентр К", їм повідомили, що українська компанія "Епіцентр К" "просто перереєструвалася", "була "Епіцентр", а стала ""Новацентр".
Фото:radiosvoboda.org
Журналісти також знайшли документи, які підтверджують зв’язок між "Епіцентром К" і "Новацентром К". Це акт перевірки ТОВ "Алмера" Державною податковою інспекцією в Дніпровському районі Києва. Ця фірма, як ідеться в документі, купувала товари в "Епіцентр К", а продавала в "Новацентр К". Причому, "Епіцентр К" продавав багато товарів, зазначають податківці, за суттєво заниженими цінами – по копійці. "З огляду на вищевикладене встановлено непоодинокі факти, ймовірного заниженя податкових зобов’язань ТОВ "Епіцентр К" за травень 2014 року", – йдеться в акті.
Фото:radiosvoboda.org
Натомість генеральний директор "Епіцентр К" Петро Михайлишин заперечує те, що "Епіцентр" веде діяльність у Криму. "На жаль, відколи Крим відійшов від України реально, ми зупинили... "Епіцентр" зупинив свою роботу. Ми здаємо будівлі – оскільки вони є власністю "Епіцентру" – ми здаємо їх в оренду операційній компанії, яка здійснює торгову діяльність. А "Епіцентр" зупинив свою роботу", – зазначив він.
Відповідно до закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян і правовий режим на тимчасово окупованій території України", на території Криму діє Конституція України й українські закони. Відповідно, реєстрація чи перереєстрація юридичних осіб на території АР Крим за російським законодавством суперечить цьому закону.
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