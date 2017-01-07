"Епіцентр" в Криму платить податки Росії

У Сімферополі й Севастополі будівельні гіпермаркети "Епіцентр" і "Нова лінія" працюють у відповідності до російського законодавства, а отже – платять податки у російський бюджет.

У квітні в реєстрі юридичних осіб Федеральної податкової служби Росії з’явилося ТОВ "Новацентр К". Юридична адреса – Сімферополь, проспект Перемоги, 245. Це адреса одного із гіпермаркетів "Епіцентр" у Криму.

Російська фірма "Новацентр К" займається торгівлею будівельними матеріалами у гіпермаркетах "Епіцентр" у Сімферополі, Севастополі і в кримських гіпермаркетах "Нова лінія", - йдеться в розслідуванні Максима Савчука у програмі "Схеми" – спільного телевізійного проекту Радіо Свобода і "Першого національного".

Журналісти програми знайшли підстави стверджувати, що російська фірма "Новацентр К" пов’язана з українською мережею гіпермаркетів "Епіцентр К". Ця мережа, як і "Нова лінія", належить екс-регіоналу Олександру Герезі і колишньому секретарю Київради Галині Герезі.

Фото:radiosvoboda.org