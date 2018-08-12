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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Ердоган дорікнув Європі за жорстокість поліції до “жовтих жилетів”

"Європа провалила урок демократії, свободи і прав людини"
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган використав зіткнення між «жовтими жилетами» і поліцією у Парижі, щоб відповісти європейцям на їхню критику його поведінки з політичною опозицією у Туреччині.
Ердоган дорікнув Європі за жорстокість поліції до “жовтих жилетів” Фото: aa.com.tr

Про це повідомляє "УкрІнформ" з посилання на Bloomberg.

"Ті, хто знущався з наших поліцейських сил, звинувачуючи їх у жорстокості, тепер мають поглянути на власну поліцію. Європа провалила урок демократії, свободи і прав людини", - заявив Реджеп Таїп Ердоган, коментуючи події у Парижі.

Як зазначає видання, європейські лідери часто критикували Ердогана за те, що він занадто жорстокий щодо інакомислення. Критика Ердогана особливо посилилася після невдалого державного перевороту в 2016 році, який призвів до величезної кількості арештів і затримання багатьох журналістів, вчених і опозиційних політиків на тривалі терміни.

Нагадаємо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.

Також, влада Франції виведе на вулиці понад 65 тисяч співробітників служб безпеки для підтримання правопорядку в зв'язку з запланованими на суботу новими акціями протесту "жовтих жилетів".

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08 12 2018 21:28
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