Ердоган дорікнув Європі за жорстокість поліції до “жовтих жилетів”
Про це повідомляє "УкрІнформ" з посилання на Bloomberg.
"Ті, хто знущався з наших поліцейських сил, звинувачуючи їх у жорстокості, тепер мають поглянути на власну поліцію. Європа провалила урок демократії, свободи і прав людини", - заявив Реджеп Таїп Ердоган, коментуючи події у Парижі.
Як зазначає видання, європейські лідери часто критикували Ердогана за те, що він занадто жорстокий щодо інакомислення. Критика Ердогана особливо посилилася після невдалого державного перевороту в 2016 році, який призвів до величезної кількості арештів і затримання багатьох журналістів, вчених і опозиційних політиків на тривалі терміни.
Нагадаємо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.
Також, влада Франції виведе на вулиці понад 65 тисяч співробітників служб безпеки для підтримання правопорядку в зв'язку з запланованими на суботу новими акціями протесту "жовтих жилетів".
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