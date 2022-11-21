Ердоган натякнув на вторгнення в Ірак та Сирію

Президент Туреччини заявив, що військова операція проти курдських воєнізованих формувань на Півночі Іраку та Сирії може не обмежитися повітряними ракетно-бомбовими ударами.

Про це пише газета Daily Sabah.

"Це не обмежується лише повітряною операцією. Ми ухвалимо рішення про те, яка кількість сухопутних сил необхідна, і зробимо відповідний крок", – наголосив він, додавши, що у військах "проведуть консультації".

Нагадаємо, що вранці 20 листопада Туреччина розпочала військову операцію "Кіготь-меч" – транскордонну повітряну кампанію проти, за заявами Анкари, воєнізованого крила Робочої партії Курдистану (РПК) та сирійських курдських Загонів народної самооборони (YPG), які "ховаються на кордонах Іраку та Сирії, звідки вони планують напад на турецьку територію".

За даними МО Туреччини, ударів завдано на 140 км углиб іракської та на 20 км – сирійської території.

Ердоган також сказав, що не погоджує операцію з рф чи США: "І Байден, і путін знають, що ми можемо робити такі речі в цьому регіоні у будь-який час".

Він нарікав на те, що росія не виконала зобов'язання щодо "зачистки" окремих районів Сирії "від терористів".

"На жаль, попри неодноразові нагадування турецької сторони, ці зобов'язання не виконані. Не виконують, не можуть виконати", – заявив турецький лідер.

Довідково

В останні роки Туреччина провела три подібні операції в Сирії: "Щит Євфрату" (2016), "Оливкова гілка" (2018) та "Джерело миру" (2019), а також декілька повітряних – в Іраку.