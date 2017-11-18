Ердоган не прийняв вибачення НАТО за скандал в Норвегії

"Таке питання не може бути вирішене простим вибаченням"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відкинув вибачення НАТО після того, як його "записали" у вороги на військових навчаннях у Норвегії.

Ердоган прокоментував скандал, відзначивши, що таке зневажливе ставлення не може бути так легко прощено, повідомляє Reuters.

"Ви бачили зневажливу поведінку на навчаннях НАТО вчора. Є помилки, які допускають не дурні, а тільки низькі люди", - сказав Ердоган в ефірі телебачення в суботу.

"Таке питання не може бути вирішене простим вибаченням", - підкреслив він.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 17 листопада, Анкара відкликала 40 своїх військовослужбовців з навчань НАТО в Норвегії після внесення скандинавською країною імені президента Туреччини до списку ворогів. Як пише "Європейська правда", ідеться про два окремі випадки. У першому один із техніків знайшов в інтернеті фотографію Ататюрка та використав її для представлення "ворожих рядів". Під час навчань увагу на це звернули турецькі офіцери. У другому випадку від імені Ердогана було відкрито фальшивий акаунт у соціальній мережі, спрямований проти НАТО та союзників. Людиною, що відкрила цей рахунок, виявився офіцер норвезької армії, який мав курдське походження.

Додамо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг надіслав турецькій стороні листа з вибаченнями через скандал на навчаннях у Норвегії, який призвів до виведення Анкарою своїх військових.