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Ердоган не прийняв вибачення НАТО за скандал в Норвегії

"Таке питання не може бути вирішене простим вибаченням"
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відкинув вибачення НАТО після того, як його "записали" у вороги на військових навчаннях у Норвегії.
Ердоган не прийняв вибачення НАТО за скандал в Норвегії Фото: tccb.gov.tr

Ердоган прокоментував скандал, відзначивши, що таке зневажливе ставлення не може бути так легко прощено, повідомляє Reuters.

"Ви бачили зневажливу поведінку на навчаннях НАТО вчора. Є помилки, які допускають не дурні, а тільки низькі люди", - сказав Ердоган в ефірі телебачення в суботу.

"Таке питання не може бути вирішене простим вибаченням", - підкреслив він.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 17 листопада, Анкара відкликала 40 своїх військовослужбовців з навчань НАТО в Норвегії після внесення скандинавською країною імені президента Туреччини до списку ворогів.

Як пише "Європейська правда", ідеться про два окремі випадки. У першому один із техніків знайшов в інтернеті фотографію Ататюрка та використав її для представлення "ворожих рядів". Під час навчань увагу на це звернули турецькі офіцери.

У другому випадку від імені Ердогана було відкрито фальшивий акаунт у соціальній мережі, спрямований проти НАТО та союзників. Людиною, що відкрила цей рахунок, виявився офіцер норвезької армії, який мав курдське походження.

Додамо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг надіслав турецькій стороні листа з вибаченнями через скандал на навчаннях у Норвегії, який призвів до виведення Анкарою своїх військових.

Міністр оборони Норвегії Франк Бакке-Енсен також вибачився перед Туреччиною за інцидент, що стався під час навчання альянсу в норвезькому Ставангері.

Офіційна Анкара обіцяє, що буде уважно стежити, чи буде покарано осіб, причетних до скандалу на навчаннях НАТО в Норвегії.

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