Ердоган не виключає скасування надзвичайного стану найближчим часом
"Ми обов'язково припинимо дію надзвичайного стану як тільки зникне необхідність нашої антитерористичної боротьби. Справи FETÖ почали набувати оформленості, ми також досягли значних успіхів у боротьбі з Робітничою партією Курдистану. Тому можливо, що надзвичайний стан буде скасовано в недалекому майбутньому, навіть якщо ми вже реалізуємо його на дуже обмеженій території", - заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Hurriyet daily news.
Однак за його словами, в нинішніх умовах надзвичайний стан не ставиться під питання.
"Не може бути питань про скасування надзвичайного стану в нинішніх умовах. Люди питають, коли завершиться дія надзвичайного стану. Вона закінчиться, коли ми владнаємо всі справи", - заявив Ердоган.
Зазначимо, у квітні Туреччина ще на три місяці продовжила режим надзвичайного стану, який ввели після спроби військового перевороту в країні влітку минулого року.
Нагадаємо, у Туреччині в ніч на 16 липня сталася спроба військового перевороту. Повідомлялося, що влада в країні захопила турецька армія, яка хотіла "захистити демократію і права громадян".
В зв'язку з цим президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган ввів надзвичайний стан на три місяці для "нейтралізації загроз", пов'язаних з військовим заколотом.
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