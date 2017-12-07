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Ердоган не виключає скасування надзвичайного стану найближчим часом

Однак за його словами, в нинішніх умовах надзвичайний стан не ставиться під питання
Надзвичайний стан, який був запроваджений у Туреччині після спроби перевороту у ніч на 16 липня минулого року, може бути скасований у не надто віддаленому майбутньому.
Ердоган не виключає скасування надзвичайного стану найближчим часом Реджеп Таїп Ердоган. Фото: uapress.info

"Ми обов'язково припинимо дію надзвичайного стану як тільки зникне необхідність нашої антитерористичної боротьби. Справи  FETÖ почали набувати оформленості, ми також досягли значних успіхів у боротьбі з Робітничою партією Курдистану. Тому можливо, що надзвичайний стан буде скасовано в недалекому майбутньому, навіть якщо ми вже реалізуємо його на дуже обмеженій території", - заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє Hurriyet daily news.

Однак за його словами, в нинішніх умовах надзвичайний стан не ставиться під питання.

"Не може бути питань про скасування надзвичайного стану в нинішніх умовах. Люди питають, коли завершиться дія надзвичайного стану. Вона закінчиться, коли ми владнаємо всі справи", - заявив Ердоган.

Зазначимо, у квітні Туреччина ще на три місяці продовжила режим надзвичайного стану, який ввели після спроби військового перевороту в країні влітку минулого року.

Нагадаємо, у Туреччині в ніч на 16 липня сталася спроба військового перевороту. Повідомлялося, що влада в країні захопила турецька армія, яка хотіла "захистити демократію і права громадян".

В зв'язку з цим президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган ввів надзвичайний стан на три місяці для "нейтралізації загроз", пов'язаних з військовим заколотом.

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