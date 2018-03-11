Ердоган: Ніколи не визнавали і не будемо визнавати анексію Криму
Позиція Туреччини полягає у підтримці суверенітету, незалежності та територіальної цілісності та політичної єдності України, запевив він, інформує "Українська правда".
"Ми ніколи не визнавали і не будемо визнавати незаконну анексію Криму. ... І ми будемо продовжувати охороняти права і інтереси кримських татар - як тих, хто залишився на території Криму, так і тих, хто був вимушений переїхати з того регіону", - зазначив Ердоган.
Президент Туреччини додав, що бажає, аби "сутички на сході України, які тривають, завершилися та були розв'язані в межах міжнародного права, дипломатичним, мирним шляхом".
Нагадаємо, у Стамбулі завершилася зустріч президентів Туреччини і України Реджепа Тайіпа Ердогана і Петра Порошенка.
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