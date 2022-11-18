Ердоган обговорив з путіним "зерновий коридор" та газовий хаб у Туреччині
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів сьогодні телефонну розмову з російським президентом володимиром путіним. Про це написав у твітері керівник Департаменту комунікацій канцелярії президента Туреччини Фахреттін Алтун.
Повідомляється, що лідери двох країн обговорили двосторонні відносини з акцентом на "зернову угоду". Ердоган подякував путіну за конструктивну позицію у питанні продовження цієї Стамбульської угоди на 120 днів.
Також турецький лідер наголосив, що затягування війни між рф та Україною підвищує ризики, і тому важливо поновити дипломатичні переговори.
Він додав, що контакти керівників російської та американської розвідок у Туреччині відіграють ключову роль у запобіганні неконтрольованої ескалації.
У розмові також йшлося про пропозицію путіна створити хаб природного газу в Туреччині.
Ердоган зазначив, що робочі групи зроблять необхідні технічні, правові та комерційні оцінки, щоб якомога швидше досягти спільних цілей.
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