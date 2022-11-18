Ердоган обговорив з путіним "зерновий коридор" та газовий хаб у Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів сьогодні телефонну розмову з російським президентом володимиром путіним.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів сьогодні телефонну розмову з російським президентом володимиром путіним. Про це написав у твітері керівник Департаменту комунікацій канцелярії президента Туреччини Фахреттін Алтун.

Повідомляється, що лідери двох країн обговорили двосторонні відносини з акцентом на "зернову угоду". Ердоган подякував путіну за конструктивну позицію у питанні продовження цієї Стамбульської угоди на 120 днів.

Також турецький лідер наголосив, що затягування війни між рф та Україною підвищує ризики, і тому важливо поновити дипломатичні переговори.

Він додав, що контакти керівників російської та американської розвідок у Туреччині відіграють ключову роль у запобіганні неконтрольованої ескалації.

У розмові також йшлося про пропозицію путіна створити хаб природного газу в Туреччині.

Ердоган зазначив, що робочі групи зроблять необхідні технічні, правові та комерційні оцінки, щоб якомога швидше досягти спільних цілей.