Ердоган оголосив про дострокові президентські й парламентські вибори
"Під час переговорів з головою Партії націоналістичного руху Туреччини Девлетом Бахчелі ми обговорили пропозицію провести дострокові президентські і парламентські вибори", – сказав Ердоган, пише "Радіо Свобода".
Наступні президентські й парламентські вибори мали відбутися в листопаді 2019 року.
Нагадаємо, що референдум про розширення президентських повноважень відбувся в Туреччині 16 квітня.
Перехід від парламентської до президентської системи правління в Туреччині підтримали 51% виборців, проти висловилися близько 49%. Ухвалені на референдумі поправки до конституції нададуть президенту країни Ердогану безпрецедентні повноваження і дозволяють йому залишитися на цій посаді до 2029 року.
Глава опозиційної Народно-республіканської партії Туреччини Ердал Аксюнгер заявив, що влада займається маніпуляціями при підрахунку голосів на конституційному референдумі.
В ОБСЄ заявили, що референдум про розширення повноважень президента Туреччини був проведений в умовах нерівних можливостей, що були надані прихильникам та противникам поправок до конституції.
Канцлер ФРН Ангела Меркель та тодішній міністр закордонних справ Зігмар Габріель заявили, що стурбовані розколом у турецькому суспільстві та сподіваються на діалог президента Реджепа Тайіпа Ердогана з громадянами країни.
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