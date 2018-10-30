Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про початок нової військової операції в Сирії.

Збройні сили Туреччини незабаром почнуть нову масштабну військову операцію в Сирії, на схід від Євфрату.

"Ми незабаром здійснимо комплексну операцію на схід від Євфрату, в самий епіцентр терористичних організацій. Ми можемо прийти несподівано однієї ночі", - заявив, виступаючи на засіданні Партії справедливості і розвитку, повідомляє Hurriyet.

Він також запевнив, що сирійська територія буде "крок за кроком звільнена від терористів", і що Туреччина не дозволить відновлення ІДІЛ.