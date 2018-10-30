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Ердоган оголосив про початок нової військової операції в Сирії

"Ми можемо прийти несподівано однієї ночі"
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про початок нової військової операції в Сирії.
Ердоган оголосив про початок нової військової операції в Сирії Фото: aa.com.tr

Збройні сили Туреччини незабаром почнуть нову масштабну військову операцію в Сирії, на схід від Євфрату.

"Ми незабаром здійснимо комплексну операцію на схід від Євфрату, в самий епіцентр терористичних організацій. Ми можемо прийти несподівано однієї ночі", -  заявив, виступаючи на засіданні Партії справедливості і розвитку, повідомляє Hurriyet.

Він також запевнив, що сирійська територія буде "крок за кроком звільнена від терористів", і що Туреччина не дозволить відновлення ІДІЛ.

Нагадаємо, Президенти Туреччини, Франції, Росії і канцлер ФРН за підсумками суботнього саміту в Стамбулі щодо Сирії домовилися просувати політичний процес у цій країні, зокрема, шляхом кращої координації різних ініціатив, і не припиняти боротьбу з терористичними угрупованнями.

 

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30 10 2018 20:57
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