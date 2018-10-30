Ердоган оголосив про початок нової військової операції в Сирії
Збройні сили Туреччини незабаром почнуть нову масштабну військову операцію в Сирії, на схід від Євфрату.
"Ми незабаром здійснимо комплексну операцію на схід від Євфрату, в самий епіцентр терористичних організацій. Ми можемо прийти несподівано однієї ночі", - заявив, виступаючи на засіданні Партії справедливості і розвитку, повідомляє Hurriyet.
Він також запевнив, що сирійська територія буде "крок за кроком звільнена від терористів", і що Туреччина не дозволить відновлення ІДІЛ.
Нагадаємо, Президенти Туреччини, Франції, Росії і канцлер ФРН за підсумками суботнього саміту в Стамбулі щодо Сирії домовилися просувати політичний процес у цій країні, зокрема, шляхом кращої координації різних ініціатив, і не припиняти боротьбу з терористичними угрупованнями.
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