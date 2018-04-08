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Ердоган оголосив про санкції у відповідь США

"До вчорашнього вечора ми проявляли терпіння"
Туреччина заморозить активи двох міністрів США у відповідь на санкції Вашингтона проти Анкари.
Ердоган оголосив про санкції у відповідь США Фото: tccb.gov.tr

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пише Hurriyet Daily News.

"Останній крок, зроблений США в інциденті з пастором Брансоном в Ізмірі, не відповідає стратегічному партнерству. США висловили серйозну неповагу цим кроком", - сказав Ердоган у своєму виступі на конгресі правлячої "Партії справедливості і розвитку" в Анкарі.

"До вчорашнього вечора ми проявляли терпіння. Сьогодні я доручаю своїм друзям заморозити активи американських міністрів юстиції та внутрішніх справ в Туреччині", - додав він.

"Ті, хто думають, що можуть змусити Туреччину зробити крок назад, вдавшись до загрозливих висловлювань і абсурдних санкцій, показують, що вони не знають турецьку націю", - пояснив турецький лідер.

Як пише "Європейська правда"США ввели митні тарифи на турецьку сталь і алюміній, через що Туреччина запровадила мита на товари з США на суму $1,8 млрд.

Котирування турецької грошової валюти ліри впали до рекордно низького рівня після того, як США 1 серпня ввели санкції стосовно двох міністрів Ердогана у справі американського пастора, обвинуваченого в підтримці тероризму в Туреччині.

Адміністрація президента США Дональда Трампа також має намір переглянути умови участі Туреччини у американській програмі пільгового імпорту товарів з країн, що розвиваються.

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04 08 2018 17:33
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