Ердоган оголосив про свою перемогу на виборах у Туреччині
"За неофіційними результатами, наша нація довірила нам президентство та очолити виконавчу гілку влади, віддавши перевагу нашому "Народному Альянсу", що є великою відповідальністю", – цитує Ердогана Hurriyet Daily News.
Ердоган висловив сподівання, що ніхто "не намагатиметься забруднити вибори, щоб приховати свою невдачу".
"Меседж зрозумілий: Туреччина дала урок демократії своєю явкою, яка близька до 90%", – резюмував турецький президент.
За даними підрахунку понад 97% бюлетенів Ердоган здобуває близько 52,6% голосів, повідомляє Anadolu. Його головний суперник – представник Республіканської народної партії (РНП) Мухаррема Індже – має, за цими даними, підтримку 30,8% виборців.
Нагадаємо, в суботу, за день до президентських виборів у Туреччині, мільйони людей зібрались на мітинг опозиційного політика Мухаррема Індже з Республіканської народної партії – головного опонента чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана.
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