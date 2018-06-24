Ердоган оголосив про свою перемогу на виборах у Туреччині

За даними підрахунку понад 97% бюлетенів Ердоган здобуває близько 52,6% голосів

Чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про свою перемогу на позачергових президентських виборах, які відбувалися в неділю, 24 червня.

"За неофіційними результатами, наша нація довірила нам президентство та очолити виконавчу гілку влади, віддавши перевагу нашому "Народному Альянсу", що є великою відповідальністю", – цитує Ердогана Hurriyet Daily News.

Ердоган висловив сподівання, що ніхто "не намагатиметься забруднити вибори, щоб приховати свою невдачу".

"Меседж зрозумілий: Туреччина дала урок демократії своєю явкою, яка близька до 90%", – резюмував турецький президент.

За даними підрахунку понад 97% бюлетенів Ердоган здобуває близько 52,6% голосів, повідомляє Anadolu. Його головний суперник – представник Республіканської народної партії (РНП) Мухаррема Індже – має, за цими даними, підтримку 30,8% виборців.

Нагадаємо, в суботу, за день до президентських виборів у Туреччині, мільйони людей зібрались на мітинг опозиційного політика Мухаррема Індже з Республіканської народної партії – головного опонента чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана.