Ердоган перемагає на президентських виборах у Туреччині
За даними підрахунку близько 82% бюлетенів Ердоган здобуває 54% голосів виборців, повідомляє Anadolu.
Його головний суперник – представник Республіканської народної партії (РНП) Мухаррем Індже – має підтримку у 29%.
Явка на президентських виборах становила 86,82%.
Нагадаємо, згідно з новою політичною системою в Туреччині, яка набуде чинності після цих виборів, президент країни матиме дуже широкі повноваження – він очолюватиме уряд країни і призначатиме на посади міністрів без згоди парламенту. Те саме стосується спецслужб та армії.
У суботу, за день до президентських виборів у Туреччині, мільйони людей зібрались на мітинг опозиційного політика Мухаррема Індже з Республіканської народної партії – головного опонента чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана.
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