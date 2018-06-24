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Ердоган перемагає на президентських виборах у Туреччині

Явка на президентських виборах становила 86,82%
Реджеп Таїп Ердоган, за попередніми даними, перемагає на виборах президента Туреччини.
Ердоган перемагає на президентських виборах у Туреччині Фото: tccb.gov.tr

За даними підрахунку близько 82% бюлетенів Ердоган здобуває 54% голосів виборців, повідомляє Anadolu.

Його головний суперник – представник Республіканської народної партії (РНП) Мухаррем Індже – має підтримку у 29%.

Явка на президентських виборах становила 86,82%.

Нагадаємо, згідно з новою політичною системою в Туреччині, яка набуде чинності після цих виборів, президент країни матиме дуже широкі повноваження – він очолюватиме уряд країни і призначатиме на посади міністрів без згоди парламенту. Те саме стосується спецслужб та армії.

У суботу, за день до президентських виборів у Туреччині, мільйони людей зібрались на мітинг опозиційного політика Мухаррема Індже з Республіканської народної партії – головного опонента чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана.

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24 06 2018 20:59
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