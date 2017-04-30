CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у неділю, 30 квітня, що його країна може вжити нових заходів проти курдських бойовиків в Іраку та Сирії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ердоган погрожує новими атаками на курдів
На думку президента Туреччини, їх підтримці з боку США "має прийти кінець"
Тайїп Ердоган Фото: 112.ua
Про це повідомляє Associated Press.
Ердоган наполягає на тому, що підтримці таких груп з боку США "має прийти кінець".
"Ми будемо змушені продовжувати (наші атаки, – ред.). Ми не повідомимо про дату і час, коли ми прийдемо. Але вони будуть знати, що турецькі війська можуть прийти", – наголосив Ердоган.
Турецький президент зазначив, що обговорить це питання на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом наступного місяця.
Нагадаємо, у суботу, 29 квітня, в Туреччині звільнили з роботи понад 3,9 тисяч держслужбовців, військових та правоохоронців.
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