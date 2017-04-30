Ердоган погрожує новими атаками на курдів

На думку президента Туреччини, їх підтримці з боку США "має прийти кінець"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив у неділю, 30 квітня, що його країна може вжити нових заходів проти курдських бойовиків в Іраку та Сирії.

Про це повідомляє Associated Press.

Ердоган наполягає на тому, що підтримці таких груп з боку США "має прийти кінець".

"Ми будемо змушені продовжувати (наші атаки, – ред.). Ми не повідомимо про дату і час, коли ми прийдемо. Але вони будуть знати, що турецькі війська можуть прийти", – наголосив Ердоган.

Турецький президент зазначив, що обговорить це питання на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом наступного місяця.

Нагадаємо, у суботу, 29 квітня, в Туреччині звільнили з роботи понад 3,9 тисяч держслужбовців, військових та правоохоронців.