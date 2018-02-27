Ердоган пообіцяв дівчинці похорон з почестями, аби та не плакала, - ВІДЕО

Президент Туреччини на партійній конференції звернувся до шестирічної вихованки кадетського училища і заявив, що якщо вона загине в бою, її поховають з почестями

Глава Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на партійній конференції в місті Кахраманмараш звернувся до шестирічної вихованки кадетського училища і заявив, що якщо вона загине в бою, її поховають з почестями.

"Подивіться, хто тут! Дівчинко, що ти тут робиш? У нас тут бордові берети, але бордові берети ніколи не плачуть", — ігнформує Seattle Times.

Під бордовими беретами турецький лідер мав на увазі військовослужбовців Сил спеціальних операцій.

"У неї в кишені прапор Туреччини... Якщо вона загине, її покриють прапором за волею Божою", - сказав президент.

Потім він звернувся до дитини, запитавши, чи готова вона на все заради своєї країни. Дівчинка відповіла ствердно, після чого Ердоган поцілував її в щоку і відпустив.