Ердоган пообіцяв Трампу співробітництво у боротьбі з тероризмом

У Вашингтоні почалися переговори президента США Дональда Трампа і президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Безпосередньо перед двосторонніми переговорами лідери держав виступили перед пресою. Ердоган заявив, що перемога Трампа на виборах стала "новою надією" для Близького Сходу, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

"У нас буде довга і важка дискусія. Знаю, що вона буде дуже успішною. У нас чудові стосунки, ми зробимо їх ще прекраснішими. Наша дискусія буде дуже-дуже сильною і значущою", - заявив своєю чергою Трамп, потиснувши руку гостю.

Однією з тем переговорів лідерів стане тероризм, заявив Ердоган.

Президент Туреччини зазначив, що готовий плідно співпрацювати з США у боротьбі "з усіма терористичними групами у регіоні". До них Анкара зараховує і сирійських курдів, загони яких (YPG) озброює США.

Ердоган також назвав тероризм причиною невдалого заколоту в Туреччині влітку минулого року. Однією з тем розмови Трампа і Ердогана може стати питання про екстрадицію проповідника Фетхуллаха Ґюлена, що проживає у США і якого турецька влада вважає ідеологом путчу. Вже довгий час влада Туреччини вимагає від Вашингтона його екстрадиції.

Ґюлен, якому зараз 76 років, живе у США у добровільному вигнанні з кінця 1990-х років. Він є духовним головою руху "Хізмет", який налічує мільйони прихильників у ісламському світі. Ґюлен був найближчим соратником нинішнього президента Туреччини Реджепа Ердогана, а тепер - його головний супротивник. У 2000 році проти нього у Туреччині було розпочато кримінальний процес, який закрили у 2008 році за відсутністю складу злочину.

Загалом після спроби державного перевороту в Туреччині були заарештовані близько 32 тис. осіб, звільнені або відсторонені від роботи близько 100 тис. держслужбовців.

Нагадаємо, в 2016 році турецький опозиціонер Фетхуллах Гюлен, який проживає в США, виступив із засудженням турецької судової системи після того, як Анкара видала ордер на його арешт у справі про спробу перевороту.

Турецька поліція затримала брата Гюлена.

Раніше турецька прокуратура провінції Ушак склала обвинувальний акт у кримінальному провадженні про діяльність руху опозиціонера Фетхулли Ґюлена, в якому вимагає засудити його до 1900 років в'язниці.