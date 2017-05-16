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Ердоган пообіцяв Трампу співробітництво у боротьбі з тероризмом

Однією з тем розмови лідерів країн може стати питання про екстрадицію Ґюлена
У Вашингтоні почалися переговори президента США Дональда Трампа і президента Туреччини Реджепа Ердогана.
Ердоган пообіцяв Трампу співробітництво у боротьбі з тероризмом Фото: aa.com.tr

Безпосередньо перед двосторонніми переговорами лідери держав виступили перед пресою. Ердоган заявив, що перемога Трампа на виборах стала "новою надією" для Близького Сходу, повідомляє інформаційне агентство Reuters.

"У нас буде довга і важка дискусія. Знаю, що вона буде дуже успішною. У нас чудові стосунки, ми зробимо їх ще прекраснішими. Наша дискусія буде дуже-дуже сильною і значущою", - заявив своєю чергою Трамп, потиснувши руку гостю.

Однією з тем переговорів лідерів стане тероризм, заявив Ердоган.

Президент Туреччини зазначив, що готовий плідно співпрацювати з США у боротьбі "з усіма терористичними групами у регіоні". До них Анкара зараховує і сирійських курдів, загони яких (YPG) озброює США.

Ердоган також назвав тероризм причиною невдалого заколоту в Туреччині влітку минулого року. Однією з тем розмови Трампа і Ердогана може стати питання про екстрадицію проповідника Фетхуллаха  Ґюлена, що проживає у США і якого турецька влада вважає ідеологом путчу. Вже довгий час влада Туреччини вимагає від Вашингтона його екстрадиції.

Ґюлен, якому зараз 76 років, живе у США у добровільному вигнанні з кінця 1990-х років. Він є духовним головою руху "Хізмет", який налічує мільйони прихильників у ісламському світі. Ґюлен був найближчим соратником нинішнього президента Туреччини Реджепа Ердогана, а тепер - його головний супротивник. У 2000 році проти нього у Туреччині було розпочато кримінальний процес, який закрили у 2008 році за відсутністю складу злочину.

Загалом після спроби державного перевороту в Туреччині були заарештовані близько 32 тис. осіб, звільнені або відсторонені від роботи близько 100 тис. держслужбовців.

Нагадаємо, в 2016 році турецький опозиціонер Фетхуллах Гюлен, який проживає в США, виступив із засудженням турецької судової системи після того, як Анкара видала ордер на його арешт у справі про спробу перевороту.

Турецька поліція затримала брата Гюлена.

Раніше турецька прокуратура провінції Ушак склала обвинувальний акт у кримінальному провадженні про діяльність руху опозиціонера Фетхулли Ґюлена, в якому вимагає засудити його до 1900 років в'язниці.

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