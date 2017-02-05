Ердоган повернувся до лав керівної партії Туреччини
У ряди політсили Ердоган повернувся під час зібрання парламентської фракції партії у вівторок, 2 травня, повідомляє Hurriyet Daily News.
Як очікується, 21 травня Ердогана переоберуть новим лідером політичної сили на позачерговому конгресі "Партії справедливості та розвитку".
Повернення Ердогана у ряди політсили стало можливим після проведення конституційного референдуму 16 квітня, на якому більшість громадян підтримали посилення президентських повноважень.
Ердоган був змушений залишити партію після обрання президентом 2014 року та упродовж трьох років був безпартійним. Керівництво політичною силою перейшло до тогочасного прем’єр-міністра Ахмета Давутоглу.
Зараз "Партію справедливості та розвитку" очолює прем'єр-міністр Біналі Йилдирим.
Нагадаємо, що референдум про розширення президентських повноважень відбувся в Туреччині 16 квітня.
Перехід від парламентської до президентської системи правління в Туреччині підтримали 51% виборців, проти висловилися близько 49%. Ухвалені на референдумі поправки до конституції нададуть президенту країни Ердогану безпрецедентні повноваження і дозволяють йому залишитися на цій посаді до 2029 року.
Глава опозиційної Народно-республіканської партії Туреччини Ердал Аксюнгер заявив, що влада займається маніпуляціями при підрахунку голосів на конституційному референдумі.
В ОБСЄ заявили, що референдум про розширення повноважень президента Туреччини був проведений в умовах нерівних можливостей, що були надані прихильникам та противникам поправок до конституції.
Канцлер ФРН Ангела Меркель та міністр закордонних справ Зігмар Габріель стурбовані розколом у турецькому суспільстві та сподіваються на діалог президента Реджепа Тайіпа Ердогана з громадянами країни.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану