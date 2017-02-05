Ердоган повернувся до лав керівної партії Туреччини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган написав заяву про вступ до владної "Партії справедливості і розвитку" та знову став її членом.

У ряди політсили Ердоган повернувся під час зібрання парламентської фракції партії у вівторок, 2 травня, повідомляє Hurriyet Daily News.

Як очікується, 21 травня Ердогана переоберуть новим лідером політичної сили на позачерговому конгресі "Партії справедливості та розвитку".

Повернення Ердогана у ряди політсили стало можливим після проведення конституційного референдуму 16 квітня, на якому більшість громадян підтримали посилення президентських повноважень.

Ердоган був змушений залишити партію після обрання президентом 2014 року та упродовж трьох років був безпартійним. Керівництво політичною силою перейшло до тогочасного прем’єр-міністра Ахмета Давутоглу.

Зараз "Партію справедливості та розвитку" очолює прем'єр-міністр Біналі Йилдирим.

Нагадаємо, що референдум про розширення президентських повноважень відбувся в Туреччині 16 квітня.

Перехід від парламентської до президентської системи правління в Туреччині підтримали 51% виборців, проти висловилися близько 49%. Ухвалені на референдумі поправки до конституції нададуть президенту країни Ердогану безпрецедентні повноваження і дозволяють йому залишитися на цій посаді до 2029 року.

Глава опозиційної Народно-республіканської партії Туреччини Ердал Аксюнгер заявив, що влада займається маніпуляціями при підрахунку голосів на конституційному референдумі.