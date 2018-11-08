Ердоган пригрозив США можливістю втратити Туреччину як союзника
"Сполучені Штати неодноразово і послідовно демонструють нерозуміння і брак поваги до турбот турецького народу. І в останні роки наше партнерство було піддане перевірці розбіжностями. На жаль, наші зусилля щодо усунення цієї небезпечної тенденції виявилися даремними. Якщо Сполучені Штати не почнуть поважати суверенітет Туреччини і доведуть, що розуміють небезпеки, з якими стикається наша країна, наше партнерство може опинитися під загрозою" - написав він у своїй колонці для New York Times.
"Доки не пізно Вашингтон повинен відмовитися від помилкового уявлення про те, що наші відносини можуть бути асиметричними і усвідомити, що у Туреччини є альтернативи. Якщо вони не відмовляться від тенденції однобокості і неповаги, ми будемо змушені почати шукати нових друзів і союзників" - заявив президент Туреччини.
Котирування турецької грошової валюти ліри впали до рекордно низького рівня після того, як США 1 серпня ввели санкції стосовно двох міністрів Ердогана у справі американського пастора, обвинуваченого в підтримці тероризму в Туреччині.
Адміністрація президента США Дональда Трампа також має намір переглянути умови участі Туреччини у американській програмі пільгового імпорту товарів з країн, що розвиваються.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро
- "Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків24 липня 2014 року українська армія і добровольчі батальйони звільнили село Піски, на самій околиці Донецька. Взяли під контроль, вивісили український прапор. Але відтоді, ціле село, яке колись було одним із найзаможніших на Донеччині, стало суцільною позицією. На сьогодні в Пісках, напевно не залишилося нікого з місцевих мешканців. І жодної вцілілої будівлі