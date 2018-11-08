Ердоган пригрозив США можливістю втратити Туреччину як союзника

Він наголосив, що односторонні дії США проти Туреччини лише підірвуть американські інтереси та безпеку

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган попередив, що політика США може поставити під загрозу партнерство з Анкарою.

"Сполучені Штати неодноразово і послідовно демонструють нерозуміння і брак поваги до турбот турецького народу. І в останні роки наше партнерство було піддане перевірці розбіжностями. На жаль, наші зусилля щодо усунення цієї небезпечної тенденції виявилися даремними. Якщо Сполучені Штати не почнуть поважати суверенітет Туреччини і доведуть, що розуміють небезпеки, з якими стикається наша країна, наше партнерство може опинитися під загрозою" - написав він у своїй колонці для New York Times.

"Доки не пізно Вашингтон повинен відмовитися від помилкового уявлення про те, що наші відносини можуть бути асиметричними і усвідомити, що у Туреччини є альтернативи. Якщо вони не відмовляться від тенденції однобокості і неповаги, ми будемо змушені почати шукати нових друзів і союзників" - заявив президент Туреччини.

Котирування турецької грошової валюти ліри впали до рекордно низького рівня після того, як США 1 серпня ввели санкції стосовно двох міністрів Ердогана у справі американського пастора, обвинуваченого в підтримці тероризму в Туреччині.

Адміністрація президента США Дональда Трампа також має намір переглянути умови участі Туреччини у американській програмі пільгового імпорту товарів з країн, що розвиваються.