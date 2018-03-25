Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Ердоган розповів, коли Туреччина завершить військову операцію на півночі Сирії

Президент Туреччини назвав ще одну ціль військової операції в Сирії
Анкара планує найближчим часом завершити військову операцію на півночі Сирії.
Ердоган розповів, коли Туреччина завершить військову операцію на півночі Сирії Фото: aa.com.tr

"Ми докладемо всіх зусиль до того, щоб ця операція досягла своєї мети після того, як незабаром буде взятий під контроль Таль-Рифат", – заявив турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, під час виступу перед своїми прихильниками в місті Трабзон у неділю, 25 березня, повідомляє DW з посиланням на AFP.

Місто Таль-Рифат, контрольоване курдськими "Загонами народної самооборони" (YPG), розташоване на південь від Афріна. Воно є стратегічною територією між містами Афрін та Марея, яке є ключовим містом на сході, утримуваним курдськими повстанцями. Таль-Рифат упродовж війни в Сирії неодноразово переходив від однієї сторони до іншої.

Нагадаємо, 20 січня турецькі війська розпочали військову операцію "Оливкова гілка", спрямовану на знищення курдських "Загонів народної самооборони" (YPG). Їх Анкара вважає сирійським відгалуженням забороненої "Робітничої партії Курдистану", з якою турецька влада веде боротьбу всередині країни.

18 березня турецька армія разом із союзниками захопила головне місто району – Афрін, а 24 березня ЗМІ з посиланням на заяву турецької армії повідомили про захоплення усього району Афрін.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 03 2018 22:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Позивний "Вітамінка": як дівчина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світі

Позивний "Вітамінка": як дівчина-боєць з "Айдару" виготовляє найтепліші речі у світі

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.